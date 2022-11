Zu River Plate: Demichelis wird Bayern Amateure verlassen

Nur die offizielle Bestätigung beider Vereine steht noch aus: Martin Demichelis wird die U 23 des FC Bayern München verlassen, um in seiner Heimat Argentinien den dortigen Topklub River Plate zu trainieren.

Bisher war es im Grunde nicht viel mehr als ein Gerücht; ein Gerücht, dem allerdings ein hoher Wahrheitsgehalt beigemessen wurde. Und tatsächlich: Trainer Martin Demichelis wird den Nachwuchs des Rekordmeisters nach gut drei Jahren in Richtung seiner Heimat Argentinien verlassen, um dort zur neuen Saison den Traditionsklub River Plate aus der Hauptstadt Buenos Aires zu übernehmen. Bevor der 41-jährige Ex-Profi im April 2021 die Reserve des FC Bayern übernahm und mit dieser aus der 3. Liga abstieg, hatte er zuvor seit 2019 die U 19 der Münchner trainiert.

Das Heimspiel am Freitag gegen die SpVgg Ansbach könnte schon seine letzte Partie sein, die Nachfolge soll intern geregelt werden. Als Kandidat gilt dabei auch Demichelis' Vorgänger Holger Seitz, der seither die sportliche Leitung am Campus innehatte. Wie man die FCB-Talente in die 3. Liga führt, das hat der heute 48-Jährige bereits 2018/19 unter Beweis gestellt, als sich die Münchner in den Aufstiegsspielen gegen den VfL Wolfsburg II durchgesetzt hatten.