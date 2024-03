Zu Polsters 60er am Viktoria-Platz: "Ollas Guade, Toni!"

Am Vorabend seines 60ers musste Toni Polster nach der langen Gratulationstour samt Porträt im ORF, Talk auf ServusTV und zahlreichen Interviews in den Tageszeitungen dann doch wieder einmal arbeiten. Der kicker war beim Spiel seiner Wiener Viktoria gegen Traiskirchen dabei.

In der Oswaldgasse empfing Toni Polsters Wiener Viktoria den Tabellennachbarn aus Traiskirchen. Beim Aufwärmen seiner Mannschaft ließ sich der Jubilar noch nicht blicken. Dabei haben sich nicht wenige der rund 400 Gäste an diesem windigen Samstag-Nachmittag sicher nur deshalb hier eingefunden, um Österreichs Rekord-Torjäger zu gratulieren.

Der Mann mit dem Goatie und dem auffälligen "Hinti-Army"-Fanshirt könnte Stammgast sein, schließlich ist der Kärntner Ex-Teamverteidiger Martin Hinteregger seit anderthalb Jahren Präsident des Meidlinger Klubs, der nicht nur Promis anzieht (u.a. gehören noch Christoph Seiler, Nurten Yilmaz dem Präsidium an), sondern auch für soziale Wärme steht.

"Wir sind kein Fußballplatz, wir haben Platz für Menschlichkeit", erklärt uns auch schon die blecherne Platzsprecherstimme und jeder, der in den vergangenen Tagen die Polster-Doku gesehen hat, weiß, dass die Viktoria im Winter seine Kabinen für Obdachlose öffnet. Das "Forza Leiwand!", mit dem die Platzsprecherstimme endet, ist wohl Marcello Demner zuzuschreiben, dem Kreativdirektor von Demner, Merlicek & Bergmann, einem weiteren Präsidiumsmitglied.

Gratulanten aus dem Burgenland

Es ist das Stichwort für die "Oggau Ultras", die sich zu Ehren von "Toni Doppelpack" in Autobus-Stärke aus dem Burgenland aufgemacht und sich mit ihren blau-weißen Mützen in unmittelbarer Nähe der kleinen Eck-Kantine niedergelassen haben, ihr Transparent zu enthüllen: "Ollas Guade, Toni", ist darauf zu lesen. Schon gut gelaunt schreit einer noch "Toni, lass es polstern!", ehe sie das klassische "Happy-Birthday"-Ständchen auf den Toni singen, das sich bald mit der jammenden Version von Stevie Wonder mischt, die aus der Tonanlage krächzt.

Winkend geht der Toni auf die Fangruppe des UFC Oggau zu, biegt aber dann zur Trainerbank ab. Die zahlreichen Umarmungen auf dem kurzen Weg von der Kabine auf das Spielfeld dürften ihn in Zeitnot gebracht haben. Denn schon stehen die beiden Mannschaften in der Platzmitte und für Toni sind schon die nächsten Umarmungen angesagt. Seine Burschen haben ihm einen aufblasbaren 60er mitgebracht, den Obmann Roman Zeisel zum Gaudium der Stammgäste gerade noch arretieren kann, nachdem ihn eine Windböe schon über den halben Platz gefegt hatte.

Derweil joggt Toni zurück zur Trainerbank, schiebt lachend noch eine Wuchtl: "Bist g’scheit, i bin beinand!" Und das Spiel kann beginnen.

Wie es ihm gefällt

Vielleicht hat der Gratulationsmarathon der letzten Tage dem einstigen Torjäger etwas zugesetzt, jedenfalls verfolgt er das Spielgeschehen meist ruhig auf der Bank. Die "Oggau Ultras" probieren es noch einmal mit "Wir wollen den Toni sehen", lassen, als das nichts fruchtet, noch ein "Von der Wulka bis zum See-ee, immer wieder UFC" folgen, bis auch sie sich dem Polsterschen Phlegma anpassen.

Nur hin und wieder erhebt sich Trainer Polster in der ersten Hälfte. Dann lässt er ein "Zugriff!" hören oder "Ausschwärmen!". Oder er lobt einen seiner Spieler. Für den technisch gefinkelten Brasilianer Gustavo, der auch schon Gusti oder Gustl versteht, packt er sogar sein Spanisch aus. "Gustavo, eso me gusta!" So gefällt ihm das. "Schobsi", wie Polster seinen prominentesten Schützling, Philipp Schobesberger, ruft, den nicht nur die Rapid-Fans eigentlich als "Schobi" kannten, muss er vorerst nicht loben. Dennoch lassen ihn seine Jungs nach 37 Minuten jubeln, als Daniel Hölbling, zumindest frisurentechnisch fast ein Braunöder, nach einer Ecke zum 1:0 trifft.

Doch kein Geschenk

In der zweiten Hälfte wird "Schobsi", der ehemalige Hütteldorfer Publikumsliebling, der als einziger Viktorianer einen Sponsor auf der Brust trägt, auffälliger. Als er allein auf das Tor ziehend nur noch mit einem Foul gestoppt werden kann, sieht Traiskirchens Innenverteidiger dafür Rot. Sieben Minuten später führt die Viktoria 2:0.

"Alles Gute zum Geburtstag", kommt Torschütze Dominik Rotter artig auf den Trainer zugelaufen und lässt sich herzen.“ Jetzt rennt auch auf der Trainerbank der Schmäh. Bis zur 81. Minute. Da verkürzt der erst 18-jährige Franzose Jude Malu Kelo Ma Ndumu nach einem Missverständnis in der Abwehr. "So ein unnötiges Tor", ahnt Toni schon Schlimmeres.

"Vier Minuten", beantwortet der Schiedsrichter-Assistent Polsters Frage, ob ihm der Schiedsrichter schon die Nachspielzeit angezeigt hat. Zu lang für einen betagten Fan, der noch kurz bei der Trainerbank Halt macht. "Heut’ hams dir a Geschenk g’macht", ruft er dem Toni zu. "Es is no net aus!", wehrt sich dieser. Der Fan-Senior ist kaum am anderen Ende der Ersatzbank angekommen, trifft Jude Malu Kelo Ma Ndumu auch noch zum 2:2. Zum Ärgern.

Besuch vom Rapid-Kapitän

Trotzdem schreibt Toni Polster keine fünf Minuten nach dem Abpfiff schon wieder brav Autogramme. Die zwei Austria-Fans, deren aktuelles Polster-Trikot mit der Nummer 60 nun eine Signatur ihres Lieblings ziert, bedanken sich mit einer selbstgemachten hölzernen Urkunde "Für den besten Austrianer der Welt."

Der nur wenige Meter entfernte Maxi Hofmann schenkte der Szene keine Beachtung. Der nach seinen Derby-Gesangseinlagen gesperrte Rapid-Kapitän war aber nicht gekommen, um dem ehemaligen Austria-Goalgetter zu gratulieren. Er unterhielt sich vielmehr mit seinem alten (in der 79. Minute ausgewechselten) Kumpel Philipp Schobesberger, der in der Regionalliga sein Bierchen endlich gleich nach Schlusspfiff genießen kann.