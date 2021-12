Zu optimistisch kalkuliert? Barcelona droht das nächste Millionenloch

Keine Mannschaft zog häufiger ins Viertelfinale der Champions League ein als der FC Barcelona. Doch die 15. Teilnahme wackelt gehörig. Die Katalanen hatten damit allerdings kalkuliert.

1,35 Milliarden Euro Schulden, ein Rekordverlust im Geschäftsbericht 2020/21 von 481 Millionen Euro: Der FC Barcelona hat sich mit seiner Misswirtschaft beinahe in den Ruin getrieben - und nun droht das nächste Millionenloch.

Denn die Katalanen hatten den Viertelfinaleinzug in der Champions League fest eingeplant, der war ja auch regelmäßig gelungen. 20,2 Millionen Euro würde dem Klub die Runde der letzten Acht einbringen.

Doch selbst das Achtelfinale ist akut gefährdet. Barcelona (7 Punkte) muss in der Gruppe E am Mittwoch beim FC Bayern München (15) ran, im Hinspiel hatten die Katalanen nichts zu melden. Der direkte Konkurrent Benfica Lissabon (5) hat beim Heimspiel gegen Dynamo Kiew (1) die wesentlich leichtere Aufgabe.

Schafft Barcelona den Einzug ins Achtelfinale? Hier geht’s zum Tabellenrechner

Ein Einzug ins Achtelfinale würde 9,6 Millionen in die Kassen spülen, das Viertelfinale noch einmal 10,6 Millionen Euro. Einnahmen, auf die die klammen Katalanen angewiesen sind, denn in der Europa League ist deutlich weniger zu holen. Ein Halbfinaleinzug würde mit 6,3 Millionen Euro belohnt werden. Sollten die Blaugrana den Wettbewerb gewinnen, wandern 14,9 Millionen auf das Konto. Immer noch deutlich weniger als bei einem Viertelfinaleinzug in der Königsklasse also.

Für Barcelona steht am Mittwoch somit jede Menge auf dem Spiel. Schließlich ist auch die Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison alles andere als gesichert. Aktuell liegen die Katalanen mit einigem Abstand zu den Top Vier in Spanien nur auf Rang sieben.