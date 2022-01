"Zu-Null-Serien": Großkreutz-Teamkamerad schlägt Ex-Profi Hesl

884 Minuten blieb Timo Hildebrand einst 2003 ohne Gegentor - Bundesliga-Rekord bis heute. Neun Spiele hintereinander ließ der Ex-Nationalkeeper kein Gegentor zu - acht davon zu Beginn der Saison 2003/04. In den unteren Ligen ist eine solche Serie keine Seltenheit. Ein Überblick wie sich Hildebrands Torwart-Kollegen von Liga 1 bis 8 heute schlagen.

Regionalliga

Vom 23. Oktober bis 20. November hielt Sebastian Patzler seinen Wuppertaler SV in fünf Spielen gegentorfrei. Das gelang in der Regionalliga sonst keinem Keeper. Hinter dem 31-jährigen gebürtigen Berliner folgt eine Schar von Torhütern mit immerhin vier "Zu-Null-Spielen" in Serie. Insgesamt hielt der Wuppertaler Torwart seinen Kasten bei 22 Einsätzen elfmal sauber.

5. Liga

Mehmet Akif Sahin hielt seinen Kasten unter allen Oberliga-Torhütern bisher am häufigsten sauber. In elf Spielen stand die Null. Nicht verwunderlich also, dass der Schlussmann, der erst im Sommer von Fortuna Köln zum SV Bergisch Gladbach 09 kam, zudem auf die längste "Zu-Null-Serie" in der 5. Liga zurückblickt. Sieben Begegnungen hintereinander schluckte der Torwart des Tabellendritten der Mittelrheinliga keinen Gegentreffer. Mit Marius Sauss (Lupo Martini Wolfsburg), Ole Schöttelndreier (1. FC Germania Egestorf-Langreder) sowie Sebastian Wickelt (1. FC Bocholt) und Daniel Zeaiter (FC Eddersheim) hat er zwar harte Konkurrenz, das Quartett weist aber "nur" eine Serie von fünf Partien ohne Gegentreffer auf. Im Schnitt kassierte der 25-gährige Gladbacher, der es auf 16 Saisoneinsätzen bringt, nur 0,5 Tore pro Spiel.

6. Liga

In der 6. Liga blieb Bövinghausens Torhüter Ricardo Seifried am häufigsten in Serie zu Null. Siebenmal hielt der Teamkollege von Kevin Großkreutz und David Odonkor das TuS-Tor infolge sauber. Insgesamt kassierte der 23-Jährige nur neun Tore und ließ in 13 Spielen neunmal keinen Gegentreffer zu. Letzteren Wert toppen auf Ligaebene sechs nur fünf Keeper. Darunter auch Ex-Profi Wolfgang Hesl, der mit insgesamt zwölf weißen Westen an der Spitze der 6. Ligen steht. Siebenmal hintereinander schaffte aber selbst der ehemalige Bundesliga-Torhüter nicht (5x) seinen Kasten rein zu halten.

7. Liga

Die bisher längste Serie ohne Gegentreffer der 7. Spielklassen gehört Dennis Bock. Der Torhüter des TV Meckelfeld ließ neunmal hintereinander keinen Einschlag zu. Insgesamt bringt es der 35-Jährige, der in seiner Karriere für den HSV Barmbek-Uhlenhorst und den Buxtehuder SV auch schon über 80 Oberliga-Partien bestritt, auf elf weiße Westen. In beiden Kategorien ist er auf Ligaebene sieben an der Spitze. Im Schnitt kassierte Bock in der laufenden Runde nur 0,44 Gegentore pro Spiel, sieben waren es insgesamt.

8. Liga

Achtmal in Folge gelang es Michael Smolka sein Team schadenfrei zu halten, damit verbannte er Florian Geck (SV Untermenzing), Marco Ernhofer (FC Gerolfing) und Krystian Rudnicki (FC Blaubeuren), die jeweils sieben weiße Westen in Serie haben, auf Rang zwei. Zehnmal spielte der Keeper des SV Breitenborn insgesamt in dieser Saison zu Null - Platz zwei in den 8. Ligen. Nur Timo El Nomany vom TuS Beuerbach mit zwölf Spielen ohne Gegentor war besser. Durchschnittlich lässt Smolka nur 0,5 Gegentreffer pro Spiel durch, neun waren es insgesamt in dieser Spielzeit.

Profis

In den drei Profiligen hat im bisherigen Saisonverlauf Kaiserslauterns Matheo Raab die längste Strähne. Fünfmal blieb der Drittliga-Torsteher am Stück gegentorlos. In der 2. Liga steht der Schalker Martin Fraisl vorne. Der Österreicher blieb viermal in Folge ohne Gegentreffer. In der Bundesliga teilen sich Bayerns Manuel Neuer und Mainz' Robin Zentner Platz eins. Beide mussten dreimal in Serie nicht hinter sich greifen.