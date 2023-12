Zu null im eigenen Anwurf: Pietreczko ringt Rydz mit 3:2 nieder

Die Nachmittags-Session am Samstag ist mit einem Ausrufezeichen gestartet. Der Niederländer Richard Veenstra watschte mit Kim Huybrechts einen gesetzten Spieler per "White Wash" ab. Im Anschluss folgte mit Ricardo Pietreczko der vierte Deutsche in die 3. Runde.

Zum Auftakt der Nachmittags-Session im Ally Pally wurde der kommende Gegner für Michael van Gerwen gesucht. Mit Kim Huybrechts (38) startete der 31. der Darts-Weltrangliste in die Weltmeisterschaft, sein Gegner war der Niederländer Richard Veenstra (42), der zum Auftakt Ben Robb souverän mit 3:0 geschlagen hatte.

Der WM-Debütant startete auch gegen "The Hurricance" stark, per 136er Finish schnappte sich Veenstra das erste Leg, ließ danach ein Break folgen und brachte anschließend sein zweites Anwurf-Leg mühelos durch. Klare Geschichte also im ersten Satz, Huybrechts war noch nicht wirklich angekommen im Ally Pally. Auch der zweite Satz flog dem Belgier um die Ohren, trotz zweimaligem Anwurf gewann Veenstra erneut mit 3:0.

Huybrechts haderte mit einigen Bouncern - und kam auch im dritten Satz nicht aus Veenstras Schwitzkasten. Der Underdog fegte weiter über Huybrechts hinweg und gewann auch den letzten Satz zu null - der "White Wash" war somit perfekt. In Runde 3 kommt es nun zum Duell zweier Niederländer.

Pietreczko stark im eigenen Anwurf

Das zweite Match des Tages bestritt der Deutsche Ricardo Pietreczko gegen Callan Rydz, den 30. der Welt. "Pikachu" kam perfekt ins Spiel, seinen ersten Anwurf-Satz brachte er zu null durch, weil "The Riot" zu Beginn neun Pfeile am Doppel vorbeiwarf.

Der Engländer war somit früh unter Druck, kämpfte sich in seinem ersten Anwurf-Satz aber zurück. Rydz sicherte sich seine ersten Legs, verpasste aber jeweils das Break. Gleiches sollte aber auch Pietreczko im zweiten Satz nicht gelingen - und so ging dieser mit 3:2 an Rydz.

Im eigenen Anwurf ließ der Deutsche aber weiterhin nichts anbrennen. Zwar kratzte Rydz mit sieben perfekten Darts kurzzeitig an einem spektakulären Leg-Gewinn, Pietreczko tütete das 2:1 aber souverän zu null ein.

Der zweite Anwurf-Satz des Engländers startete mit einem Break von "Pikachu", doch Rydz antwortete prompt per Re-Break und gewann auch die folgenden beiden Legs - 2:2. Es ging somit in den entscheidenden fünften Satz, den Pietreczko anwarf. Der gebürtige Berliner ging souverän in Führung und legte per 112er-Checkout mit einem Break nach. Somit fehlte nur noch ein letzter Schritt - und diesen ging "Pikachu" ohne Mühe.

"Die Stimmung war nochmal anders als das letzte Mal, es war nochmal mehr los", sagte Pietreczko nach seinem Sieg. Trotz der höheren Weltranglistenposition sei Rydz für ihn "ein Gegner wie jeder andere" gewesen. Somit stehen insgesamt vier deutsche Spieler in der 3. Runde, das gab es bei einer WM noch nie. Für Pietreczko geht es mit einer schweren Aufgabe weiter, als nächstes wartet der Engländer Luke Humphries - Dritter der Weltrangliste.