Zu lauter Pfiff in der Kreisliga: Unverständnis und ein Angebot von Urs Meier

Dass ein hessischer Schiedsrichter wegen eines vermeintlich zu lauten Pfiffs von der Justiz belangt wurde, hat nun in höchsten Kreisen für Unverständnis gesorgt: Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier springt seinem Amateurkollegen Pierre Hackler zur Seite und macht ihm ein direktes Angebot.

Kämpft in Hessen für mehr Nachwuchs im Schiedsrichterwesen: Urs Meier, früher bei internationalen Top-Spielen an der Pfeife. imago images/Sportfoto Rudel

Schiedsrichter stehen dieser Tage wieder ganz besonders im Blickpunkt. Im deutschen Profifußball führte nach dem vergangenen Bundesliga-Spieltag die Umsetzung des Videoassistenten (VAR) abermals zu kontroversen Diskussionen. Zum Bildschirm kann der 23. Mann im Amateurfußball nicht rennen, aber in die Pfeife blasen, das muss man sowohl im Camp Nou als auch auf dem holprigen Sportplatz in der Provinz.

Dass ein hessischer Schiedsrichter wegen eines zu lauten Pfiffs, der bei einem Spieler bleibende Schäden im linken Ohr verursacht haben soll, nun straf- wie zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, hat mittlerweile bis in höchste Kreise für Kopfschütteln gesorgt. Urs Meier, seines Zeichens langjähriger Weltklasse-Schiedsrichter aus der Schweiz, hat den jüngsten kicker-Artikel über die Schmerzensgeld-Zahlung an einen Amateurspieler aus der Kreisliga B Wiesbaden gelesen und in seinem Podcast Unverständnis geäußert: "Ein richtig lauter Pfiff gehört zum Schiedsrichter dazu", so Meier, der den in diesem Fall bestraften Pierre Hackler in der Helfer- und nicht in der Täterrolle sieht: "Ich möchte als Schiedsrichter so eine Rudelbildung ja auflösen und die Spieler damit schützen. Dass ich da laut pfeife und der Spieler in der Hektik des Gefechts mit seinem Ohr zu nahe an die Pfeife kommt, das kann passieren."

Wie ein Düsenflugzeug

Meier gibt aber zu, dass so eine Pfeife richtig laut werde könne. Das Modell "Fox" etwa, könne laut Einschätzung des früheren FIFA-Schiedsrichters auch schonmal bis zu 110 Dezibel laut werden. "Das hat schon was mit einem Düsenflugzeug zu tun", so Meier.

Gleichwohl, die Entscheidung aus Wiesbaden ist aus Sicht der kompletten Schiedsrichter-Gilde fatal, denn Hackler hat bereits angekündigt, nicht mehr pfeifen zu wollen: "Ich verstehe das", so Meier, der in seinem Podcast weiter ausführt: "Das Risiko wäre mir zu groß, dass ich noch weitere Schadensersatzforderungen gestellt bekommen würde." Im Hinblick auf die im Amateurbereich von vielen als zu niedrig empfundene Vergütung für die Unparteiischen sagt der Schweizer: "Man muss sich mal vorstellen, wie viele Spiele man pfeifen muss, bis man die Strafe wieder abgezahlt hat." Somit sei Hackler "einer der vielen Schiedsrichter, der uns leider verloren geht".

Der Ball kommt ja auch nicht ehrenamtlich aufs Spielfeld, den muss man auch kaufen. Urs Meier zur Bezahlung von Schiedsrichtern

Ein Themenkomplex, der Meier derzeit intensiv beschäftigt. Ausgerechnet mit Schiedsrichtern des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) habe er derzeit ein Projekt laufen, wieder mehr Menschen für die Schiedsrichterei zu gewinnen. "Das ist eine Sisyphos-Arbeit, wir müssen besser mit ihnen arbeiten, sie müssen mehr Geld verdienen." Dass im Amateurbereich schnell das Schlagwort "Ehrenamt" in den Vordergrund geschoben wird, stößt Meier auf: "Die Dienstleistung eines Schiedsrichters, die kauft man im Endeffekt dazu. Die Fußballer wollen Fußball spielen, die brauchen dafür einen Schiedsrichter." Meier unterfüttert es mit einem Vergleich: "Der Ball kommt ja auch nicht ehrenamtlich aufs Spielfeld, den muss man auch kaufen."

Erinnerungen an die EM 2004

Für Hackler wird das alles voraussichtlich nichts mehr ändern. Meier machte im Podcast dem nunmehr ehemaligen Amateur-Referee aus Wiesbaden dennoch ein direktes Angebot: "Ich würde gerne mal mit ihm telefonieren, er soll sich bei mir melden." Vor allem, um ihm seine Unterstützung zu versichern. Vom Verband habe es laut Hackler diesbezüglich gemangelt. Und auch Meier sieht das so: "Schlussendlich geht er ja aufs Feld für den Verband und ist im Prinzip der verlängerte Arm des Verbands." Meier spricht aus leidvoller Erfahrung, denn als er bei der Europameisterschaft 2004 im Viertelfinale zwischen England und Portugal den vermeintlichen Siegtreffer von Sol Campbell kurz vor Schluss wegen eines angeblichen Fouls von Teamkollege John Terry an Torwart Ricardo nicht anerkannte, sei er anschließend aus England heraus hart angegangen worden. Sogar seine E-Mail-Adresse soll damals veröffentlicht worden sein, Meier musste Polizeischutz beantragen. Von der UEFA habe sich Meier damals weder geschützt noch unterstützt gefühlt.

Zurück nach Hessen: Beim als untätig dargestellten Verband hat man den Fall aus der Wiesbadener Kreisliga sehr wohl registriert. Die entsprechenden Fachgremien seien im Austausch, womöglich wird sich der Verband in Kürze noch ausführlicher äußern. Die Entscheidungen eines unabhängigen Gerichts kann er freilich auch nicht beeinflussen.