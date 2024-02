Zu langsam im Wettlauf aus dem Keller: Wie Köln der Abstiegskampf entgleitet

Der 1. FC Köln schlägt sich beim 1:1 in Stuttgart erneut achtbar, doch nach dem 23. Spieltag ist der Abstand auf das rettende Ufer in der Tabelle wieder größer geworden. Im Rheinland stellen sich viele bereits auf zwei Spiele in der Relegation ein.

Wieder kein Sieg: Jan Thielmann, Florian Kainz und Denis Huseinbasic (von links) holten immerhin einen Punkt in Stuttgart. IMAGO/Eibner