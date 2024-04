Zu kurzfristig: Stöger bestätigt Gespräche - und sagt Bochum ab

Peter Stöger wird nicht der Nachfolger von Thomas Letsch auf der Trainerbank des VfL Bochum - trotz Gesprächen mit den Verantwortlichen an der Castroper Straße.

Nur ein Punkt aus sechs Spielen, das Abrutschen von Platz elf auf 15 - und nur noch drei Punkte Puffer auf den Relegationsplatz: Am Montag zogen die Verantwortlichen beim VfL Bochum die Konsequenz aus der Misere der vergangenen Wochen, nach einem internen Krisengespräch wurden Trainer Thomas Letsch und dessen Assistent Jan Fießer von ihren Aufgaben entbunden.

Wie der kicker berichtete, hoffte man in Peter Stöger den richtigen Mann gefunden zu haben, um die Talfahrt in Richtung Abstiegsränge zu stoppen. Der bald 58 Jahre alte Österreicher, aktuell Sportdirektor bei Admira Wacker Mödling, bestätigte gegenüber dem österreichischem Medium heute.at am Montagabend das Interesse des VfL, schob einem Engagement im Revier allerdings einen Riegel vor.

Tolles Gespräch mit VfL-Verantwortlichen

"Sie haben mich gestern am Abend angerufen", erklärte Stöger, der in der Bundesliga bereits beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund an der Seitenlinie gestanden hatte. "Es war ein tolles Gespräch. Es wäre auch sehr interessant und für mich spannend gewesen. Ich habe überlegt, den Job anzunehmen, um mich wieder ins Gespräch zu bringen."

Nichtsdestotrotz wird er den Schritt zurück nach Deutschland vorerst nicht wagen. "Die Kurzfristigkeit hat am Ende dagegen gesprochen. Auch wegen der Vertragssituation bei der Admira." Dort hatte der gebürtige Wiener erst im vergangenen Sommer das Amt des Sportdirektors aufgenommen, zuvor war er nach seinem Abschied aus Dortmund zum zweiten Mal als Trainer von Austria Wien sowie von Ferencvaros Budapest aktiv.

Die Suche nach einem Trainer, der bereits gegen Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bank sitzen soll, geht also weiter in Bochum.