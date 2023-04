Zu kühl, zu nervös: Auch Geburtstagskind Zverev scheitert in München

Schwarzer Tag für ein deutsches Herren-Quartett in München: Nach Daniel Altmaier, Oscar Otte und Yannick Hanfmann ereilte auch Alexander Zverev beim Sandplatz-Turnier das schnelle Aus.

Auf der Suche nach seiner Form: Alexander Zverev musste sich in München früh verabschieden. IMAGO/Sven Simon

Alexander Zverev hat auf dem Weg zurück in die Tennis-Weltspitze den nächsten Dämpfer kassiert und seine Auftaktpartie beim Münchner ATP-Turnier verloren. An seinem 26. Geburtstag unterlag der Olympiasieger am Donnerstag dem deutlich schlechter platzierten Australier Christopher O'Connell 6:7 (2:7) 4:6. Die Nummer 82 der Welt verwandelte nach 1:56 Stunden ihren ersten Matchball. Zverev musste wie schon im Vorjahr das bittere K.o. im Achtelfinale hinnehmen.

Bei kühlen Temperaturen um die fünf Grad Celsius erwischte Zverev einen regelrechten Kaltstart und gab früh seinen Aufschlag ab. Mit der Unterstützung der Zuschauer auf dem voll besetzten Center Court kämpfte sich der gebürtige Hamburger in den Tiebreak. Zu viele leichte Volley-Fehler in den entscheidenden Phasen kosteten ihn schließlich den Satz.

Wenn es kalt ist, ist das nicht gut für mein Spiel. Alexander Zverev

Verunsichert durch den Rückstand agierte Zverev im zweiten Durchgang viel zu passiv. Der Hamburger patzte immer wieder mit seiner schwächeren Vorhand. Die Anfeuerungsrufe der deutschen Fans halfen nicht. "Wenn es kalt ist, ist das nicht gut für mein Spiel", hatte er vor seinem Auftaktmatch bereits geunkt. "Wenn es warm war, habe ich das Turnier auch schon zweimal gewonnen." Das war 2017 und 2018. Seitdem war er in München zwei Mal im Viertelfinale gescheitert - nun war wie Vorjahr gegen den späteren Turniersieger Holger Rune erneut das erste zugleich das letzte Match.

Nachher gestand der Hamburger: "Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös." Selbstkritisch und ein wenig ratlos merkte Zverev an: "Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige."

Nach Zverevs Aus sind damit alle Deutschen ausgeschieden. Vorjahres-Halbfinalist Oscar Otte aus Köln verlor überraschend gegen den Italiener Flavio Cobolli 0:6, 6:3, 3:6. Daniel Altmaier musste sich dem Russen Aslan Karazew 6:4, 6:7 (2:7), 2:6 geschlagen geben. Lediglich das 3:6, 4:6 von Yannick Hanfmann gegen den topgesetzten und Weltranglisten-Siebten Rune aus Dänemark kam erwartet.