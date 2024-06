Zu Hause überfallen: OFC-Geschäftsführer Hock muss operiert werden

Dramatischer Vorfall vor dem Haus von Christian Hock. Der Sport-Geschäftsführer von Kickers Offenbach wurde von einem unbekannten Mann geschlagen und erheblich verletzt. Hock vermutet, dass das Motiv des Täters einen Fußball-Bezug hat.

"Es war eine wirklich unfassbare Aktion, die schwer zu verstehen und zu verdauen ist. Mir geht es den Umständen entsprechend", berichtet Christian Hock, Sport-Geschäftsführer von Kickers Offenbach, von einem dramatischen Vorfall, der sich vergangenen Donnerstag in den Abendstunden zugetragen hatte.

Ein unbekannter Mann habe laut Hock an seiner Haustür geklingelt und behauptet, dass jemand in sein Auto hineingefahren sei. "Ich habe mir schnell was übergezogen, bin runter und seitlich neben dem Mann zum Auto gelaufen. Das Nächste, was ich gehört habe, war wie meine Nase gebrochen ist und gesehen, dass der Schneidezahn wegflog", erzählt Hock.

Sofort geflüchtet

Der unbekannte Mann habe danach sofort die Flucht ergriffen. Da der Täter nichts gestohlen habe und Hock nach eigenen Angaben auch mit niemandem Stress habe, vermutet der Offenbacher Funktionär einen Täter aus der Fußballszene.

Der Vorfall hat beim langjährigen Profi von Mainz 05 nicht nur körperliche, sondern auch mentale Spuren hinterlassen: "Ich mache mir jetzt schon Gedanken, wenn ich aus der Haustür komme oder aus dem Auto steige. Ich schaue mich fünf- bis sechsmal um", verrät Hock, der bei der Polizei Anzeige erstattet hat. Die Operation ist für Mittwoch geplant.

Für Hock ist es bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass er tätlich angegriffen wurde. Beim Auswärtsspiel in Bahlingen ging ein Zuschauer, der es vermutlich mit der Heim-Elf hielt, auf Hock los. Damals waren die Auswirkungen allerdings weit weniger gravierend als aktuell.