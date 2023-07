Zu harte Spielweise: Irinnen brechen Testspiel gegen DFB-Gruppengegner ab

Irland hat am Freitag ein Testspiel gegen Kolumbien bereits nach 20 Minuten abgebrochen. Der Grund: eine zu harte Spielweise des deutschen Gruppengegners.

Eigentlich wollten sich Irland und Kolumbien im australischen Brisbane auf die anstehende WM vorbereiten. Das geplante Testspiel wurde dann aber nach 20 Minuten abgebrochen, weil die irische Mannschaft den Platz verließ. Anschließend teilte der irische Fußballverband Berichten zufolge mit: "Die Partie, die im Meakin Park in Brisbane stattfand, wurde zu körperbetont und es wurde nach Rücksprache mit der Spielleitung entschieden, das Spiel zu beenden."

Der kolumbianische Verband bestätigte, dass die Partie auf Wunsch der Irinnen nach 23 Minuten abgebrochen wurde. Diese Entscheidung "respektiere" man, jedoch wurde seitens der Kolumbianerinnen betonte, dass man sich an Grundsätze wie die Spielregeln, einen gesunden Wettbewerb und Fairplay halte.

Der Abbruch war eine unmittelbare Reaktion auf die körperbetonte Spielweise der Kolumbianerinnen, die vermeintlich auch dazu führte, dass sich Mittelfeldspielerin Denise O'Sullivan nach einem Schlag aufs Schienbein schwer verletzt haben soll. Die 29-Jährige wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, eine genaue Diagnose über Art und Schwere der Verletzung steht noch aus.

Am 30. Juli gegen die DFB-Frauen

Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Irlands Spielerinnen, die am kommenden Donnerstag (12 Uhr MESZ) in Gruppe B gegen Gastgeber Australien ins Turnier starten, hätten anschließend ein komplettes Training absolviert. Weitere Gegner sind Kanada und Nigeria.

Kolumbien, Zweiter der Copa America, trifft bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in Gruppe H am Dienstag, den 25. Juli, zunächst auf Südkorea. Am Sonntag, den 30. Juli, sind die Südamerikanerinnen dann der Gegner des deutschen Teams (LIVE! ab 11.30 Uhr MESZ bei kicker). Vor WM-Start testen die Südamerikanerinnen noch gegen China.