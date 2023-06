Zu große "Ablenkung": NHL knickt ein und schafft Regenbogen-Trikots ab

In der Debatte, die sich an der Pride Night entzündet hat, ist die NHL eingeknickt. Nachdem sich vereinzelte Spieler geweigert hatten, Aufwärmshirts mit Regenbogen-Farben zu tragen, machte die Eishockey-Liga nun einen Rückzieher und schaffte themenorientierte Trikots ab. Eine Reaktion der LGBTQ-Community ließ nicht lange auf sich warten.

Die Diskussionen haben hohe Wellen geschlagen, nun ist eine Entscheidung gefallen: Weil die Aufwärmshirts in Regenbogenfarben für "Ablenkung" gesorgt hätten, wie NHL-Commissioner Gary Bettman meinte, werde die Liga in Zukunft davon absehen, die Spieler an Themenabenden in Motto-Trikots aufwärmen zu lassen.

Zuletzt wollten die Klubs bei der sogenannten Pride Night ein Zeichen für sexuelle Gleichberechtigung setzen, doch manche Spieler - darunter Ilja Ljubuschkin (Buffalo Sabres), Iwan Proworow (ehemals Philadelphia Flyers) und James Reimer (San Jose Sharks) - lehnten das entsprechende Trikot ab und weigerten sich, es zu tragen und sich damit zu Antidiskriminierung, Vielfalt und Toleranz zu bekennen.

Nur noch abseits des Platzes erlaubt

Daraufhin kam eine Debatte auf, nach der die NHL nun klein beigab und verkündete, dass es zwar auch künftig Themenabende wie die Pride Night, die Black History Night oder die Military Appreciation Night geben soll - dass dazugehörige Aufwärmshirts auf dem Eis aber generell untersagt und nur noch abseits des Spielfelds gestattet sind.

Das veranlasste die LGBTQ-Community prompt zu Kritik. Die Initiative "You Can Play" teilte nach dem Beschluss der NHL mit: "Die Entscheidung bedeutet, dass über 95 Prozent der Spieler, die sich entschieden haben, ein Pride-Trikot zu tragen, um die Community zu unterstützen, nun keine Gelegenheit dazu bekommen."