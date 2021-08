Zu Gast bei Tabellenführer Wolfsburg: RB-Trainer Marsch erwartet "intensiven Gegner"

Nach der Champions-League-Auslosung ist vor dem Ligaalltag. RB Leipzig, in der Hammergruppe der Königsklasse mit Paris und Manchester City, trifft am Sonntag auf den VfL Wolfsburg.

Die Ereignisse vom Donnerstag wirkten noch nach, als Jesse Marsch am frühen Freitagnachmittag das Podium im Pressekonferenz-Raum des Trainingszentrums von RB Leipzig am Cottaweg betrat. Anlass der Zusammenkunft war zwar das Bundesligaspiel der Sachsen am Sonntag beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), aber die Auslosung zur Champions League, die den Leipzigern neben Club Brügge vor allem Paris St. Germain und Manchester City als Kontrahenten beschert hat, war natürlich noch gegenwärtig.

Marsch machte keinen Hehl daraus, dass er den Duellen mit den Schwergewichten des europäischen Fußballs mit großer Vorfreude entgegensieht. "Das ist Champions League", sagte der Coach mit einem Leuchten in den Augen. Natürlich warteten auf sein Team "ganz schwierige Aufgaben", so Marsch weiter, "aber die Champions League sollte nicht einfach sein". Der Leipziger Trainer findet die Herausforderungen, vor denen seine Mannschaft in der Gruppe A der Königsklasse steht, "super" und machte deutlich, dass sich RB nicht verstecken wird. "Wir werden nicht nur das Tor beschützen", sagte der 47-Jährige, seine Devise im Duell mit Europas Elite lautet: "Vollgas".

Marsch hat "viel Respekt" - Poulsen von Beginn an?

Doch ehe sich die Leipziger auf das internationale Parkett begeben, steht zunächst einmal der Ligaalltag in Wolfsburg an. Marsch lässt anklingen, dass es für ihn keine allzu schwere Aufgabe gewesen sei, seine Spieler davon zu überzeugen, dass "die Konzentration ganz klar sein muss" - nämlich ganz klar auf Wolfsburg gerichtet. Sein Team und er hätten "viel Respekt vor Wolfsburg", er erwarte am Sonntag "einen intensiven Gegner", so Marsch, der mit großer physischer Präsenz agiere. "Es wird viele Zweikämpfe geben", prognostizierte der US-Amerikaner, zudem sei der VfL "schnell, intelligent und fit bei Standards".

Wie er dem Team seines Kollegen Mark van Bommel personell entgegentritt, ließ Marsch noch offen. Yussuf Poulsen, dem der RB-Coach eine sehr gute Trainingswoche bescheinigte, könnte eine Option für die Startelf sein, weil der dänische Angreifer eben physische Präsenz mitbringt. Ansonsten wird aller Voraussicht nach Dani Olmo wieder zum Kader zählen, der nach EM und Olympischen Spielen am Dienstag wieder ins Training eingestiegen war. "Dani macht einen sehr guten Eindruck", betonte Marsch, der zudem ankündigte, dass Olmo für die kommenden drei WM-Qualifikationsspiele der Spanier in Schweden (2. September), gegen Georgien (5. September) und im Kosovo (8. September) eine Pause erhalte und nicht zum Kader von Nationaltrainer Luis Enrique zähle.

Verzichten muss Marsch nach wie vor auf Benjamin Henrichs (Aufbautraining nach Kniereizung), Marcel Halstenberg (Kapselreizung im Sprunggelenk) und Angelino (muskuläre Probleme im Oberschenkel).