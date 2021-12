Zu Gast bei Italienern, die das Italienern verlernt haben

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Eine Achterbahnfahrt in Mailand.

Es mag der Abend davor gewesen sein, im "Club Milano", vielleicht auch einfach nur das Wetter, aber beim Gang zum San Siro fing mein Körper an zu kleben. Spätsommerliche 25 Grad machten aus Mailand Ende September einen Ort, der für Kopfschmerzen ungeeignet war.

Sei es drum, wir hatten schließlich Karten für Inter gegen Atalanta, und wann schaffte man es schon mal nach San Siro? Da, wo Javier Zanetti wohl immer noch Albträume von Hans Sarpei und Edu bekommt.

An diesem Samstagnachmittag machten sich neben meinen Freunden und mir auch ein paar Inter-Fans mit auf den Fußmarsch zum Stadion und sangen irgendwas über Samuel Eto'o, während wir an jeder Kreuzung um die Ecke schielten, um endlich einen Blick auf dieses Stadion zu erhaschen. Und als er dann da stand, dieser riesige Betonklotz… na ja, das war schon ganz cool.

Alle Augen zum Spielfeldrand!?

Und dann auch wieder eigenartig. Nach der Impfpass- und Ticketkontrolle schlichen wir den Gang hinauf in Richtung Tribüne und waren umgegeben von knastartig grau-weißen Wänden und maroden Treppenstufen, als wäre das hier die Serie C und nicht das Spitzenspiel zwischen zwei Champions-League-Teilnehmern. Vielleicht sind wir in der Hinsicht auch einfach nur verwöhnt aus Deutschland.

Das Stadion füllte sich schnell, rechts über uns machten die mitgereisten Atalanta-Fans auf sich aufmerksam, insgesamt kamen über 36.000 Menschen, um zu sehen, ob Inter dranbleibt an Tabellenführer Napoli, oder ob Atalanta den Anschluss zur Spitze wiederherstellt.

Als sich beide Teams auf dem Platz aufwärmten und Duvan Zapata einen Schuss nach dem anderen in Richtung Bergamo verballerte, konzentrierte sich die halbe Haupttribüne vor uns auf die ganz in weiß gekleidete DAZN-Reporterin am Spielfeldrand (wie, woher ich das weiß?), die öfter fotografiert wurde als jede andere Ecke des Stadions. Wir, also wir… Wir hatten nur Augen für Robin Gosens, eh klar.

Traf für Inter zur frühen Führung: Lautaro Martinez. imago images/HochZwei/Syndication

Inter überrannte Atalanta in den ersten Minuten, Lautaro Martinez traf nach wunderbarer Vorarbeit von Nicolo Barella per Volley, und die (meisten) Besucher freuten sich ehrlich und lautstark, weil das hier ja nicht irgendein Spiel war.

Bergamo brauchte ein paar Minuten und zeigte dann das, was es schon die fünf Jahre zuvor unter Trainer Gian Piero Gasperini gezeigt hatte. Tunnelblick, Vollgas und Attacke. Wir hatten großes Glück, hier zwei italienischen Mannschaften zuschauen zu dürfen, die mit italienischen Mannschaften nicht mehr viel zu tun haben. Oder eben für das neue Italien stehen, wie man es halt sehen möchte.

Inter und Atalanta haben mit Catenaccio nichts zu tun

Inter war unter Antonio Conte mit 89 Toren und 91 Punkten Meister geworden und unter Simone Inzaghi nicht vom 3-5-2-System abgerückt. Atalanta hatte dank rekordverdächtiger 90 Treffer zum dritten Mal in Folge die Champions League erreicht und rechtfertigte das nun abermals mit einem offensiven Stil. Ruslan Malinovskyi traf traumhaft zum Ausgleich, Rafael Toloi legte vor der Halbzeit nach, und beinahe hätte Malinovskyi nach der Pause schon die Vorentscheidung besorgt.

Stattdessen wurde Atalanta etwas müde und holte Inter zurück, während wir unsere Kopfschmerzen längst vergessen hatten. Zum Nachdenken blieb gar keine Zeit, so rasant ging es da unten zu. Nicht mal der Reporterin schenkte jemand Beachtung!

Der Jubel über den vermeintlichen Sieg: Roberto Piccoli mit Trainer Gasperini und Co. imago images/LaPresse

Edin Dzeko glich nach rund 70 Minuten per Abstauber aus und leitete eine Schlussphase ein, die sogar Achterbahn-Fans ins Wanken gebracht hätte. Federico Dimarco setzte vier Minuten vor Schluss einen Elfmeter für Inter an die Latte, auf der Gegenseite stolperte Joker Roberto Piccoli den Ball nach Hakenvorlage von Gosens über die Linie - und ganz Bergamo flippte aus. Der Gästeblock schrie und sang, und auf dem Platz fielen sich Gasperini und Piccoli und dann gleich alle in die Arme.

Bis der (hier Adjektiv eingeben) VAR anklopfte und Schiedsrichter Fabio Maresca ins Ohr flüsterte, dass der Ball einige Sekunden zuvor im Aus gewesen war. Höhnisch blickte das ganze Stadion in Richtung Gästeblock und jubelte jetzt noch lauter, als hätte Inter plötzlich das 3:2 erzielt. Das verpasste Dzeko in der sechsten Minute der Nachspielzeit um Zentimeter. Und dann war dieser Wahnsinn nach 19 zu 22 Torschüssen auch leider vorbei.

Wir genossen ein paar Minuten im leeren San Siro, bis uns ein Dutzend Ordner möglichst höflich darum bat zu verschwinden. Also stapften wir davon, merklich beeindruckt von atemberaubenden 90 plus Minuten, und setzten uns ins Auto.

Zurück nach Deutschland, jetzt wieder mit Kopfschmerzen.