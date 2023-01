Zu früh beschwichtigt? Klopp bangt um van Dijk

Der FC Liverpool muss einen weiteren personellen Tiefschlag befürchten: Virgil van Dijks Verletzung könnte Medienberichten zufolge schlimmer sein als zunächst befürchtet.

Die Abwehrarbeit des FC Liverpool ließ bei der jüngsten 1:3-Niederlage beim FC Brentford nicht zum ersten Mal in dieser Saison zu wünschen übrig. Nun droht auch noch ihr Anker auszufallen. Virgil van Dijk hat es womöglich schlimmer erwischt als gedacht.

Wie "The Athletic" und BBC am Mittwoch übereinstimmend berichten, wird Jürgen Klopps Abwehrchef einen Spezialisten aufsuchen, um die Schwere der Oberschenkelblessur zu ermitteln, die dieser sich gegen Brentford zugezogen hatte. Van Dijk war zur Pause - beim Zwischenstand von 0:2 - als einer von drei Liverpoolern ausgewechselt und durch den Ex-Schalker Joel Matip ersetzt worden.

"Es ist keine Verletzung", hieß es am Montag noch

Klopp hatte direkt nach dem Schlusspfiff noch beschwichtigt. "Virgil hat ein bisschen den Muskel gespürt, aber gesagt, dass er okay ist. Und er kann so was immer sehr gut einschätzen", so der Trainer am Montagabend. "Es ist keine Verletzung, er hat nur die Intensität gespürt." Er habe "überhaupt nichts" riskieren wollen, so Klopp weiter. Und "die Physios haben ziemlich glücklich ausgesehen, als ich gesagt habe, dass ich kein Risiko eingehen werde".

Sollte van Dijk nun doch ausfallen, wäre es der nächste herbe personelle Rückschlag für Klopp und seine Mannschaft. Derzeit fehlen unter anderem Luiz Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino und James Milner. Für die Innenverteidigung hat Liverpool neben van Dijk und Matip noch Joe Gomez, den nur sporadisch eingesetzten Ex-Stuttgarter Nathaniel Phillips und Ibrahima Konaté zur Verfügung, der gegen Brentford patzte.

Liverpool, derzeit wieder mit sieben Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge, trifft als nächstes in der dritten FA-Cup-Runde auf die Wolverhampton Wanderers (Samstag, 21 Uhr) - dort hätte van Dijk womöglich ohnehin eine Pause erhalten. Danach geht es in der Liga in Brighton (14. Januar, 16 Uhr) und gegen Chelsea (21. Januar, 13.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker) weiter.