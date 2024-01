Zu Ehren Bernsteins: Olympiastadion in Blau-weiß

Zu Ehren des am Dienstag verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein leuchtet das Berliner Olympiastadion am Abend in den Vereinsfarben blau und weiß. Die Anteilnahme geht quer über den Globus.

Blau-weiß in Gedenken an Kay Bernstein. picture alliance/dpa

In New York ließ Ex-Hertha-Coach Sandro Schwarz aufgrund des plötzlichen Todes von Bernstein die ursprünglich für Dienstagnachmittag geplante Antritts-Pressekonferenz als neuer Coach von MLS-Klub New York Red Bulls absagen. "Ich bin völlig erschüttert und tief traurig über den Tod von Kay Bernstein", sagte Schwarz dem kicker. "Meine Anteilnahme und mein komplettes Mitgefühl gelten Kays Familie." Die Vorstellungs-Pressekonferenz soll Anfang Februar nachgeholt werden, am Mittwoch bricht Schwarz mit seinem neuen Team ins Trainingscamp nach Tampa auf. In Berlin hatten Schwarz, von dem sich Hertha im April 2023 getrennt hatte, und Bernstein vertrauensvoll zusammengearbeitet, die gegenseitige Wertschätzung war sehr groß.

Derweil wird das Berliner Olympiastadion seit 17 Uhr und noch bis 22 Uhr in Blau-weiß gehüllt, hieß es bei X, vormals Twitter. Vor der Geschäftsstelle des Zweitligisten, dem Bernstein als Präsident seit Juni 2022 vorgestanden hatte, hingen die Fahnen des Klubs auf halbmast. Die Nachricht vom plötzlichen Tod des 43-jährigen Bernstein, der in Herthas am Sonntag zu Ende gegangenem Trainingslager im spanischen La Manga vor Ort war, hatte bundesweit für große Anteilnahme und Bestürzung gesorgt. Die DFL hatte als Reaktion auf Bernsteins Tod am Dienstag ihren Neujahrsempfang verkürzt.