Zu Düsseldorfs Zweiten: Verl löst Guzy-Vertrag auf

Drittligist SC Verl hat den Vertrag mit Abwehrspieler Gideon Guzy aufgelöst. Der im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 II nach Ostwestfalen gekommene 21-Jährige bestritt in der abgelaufenen Saison zwei Punktspiele für den SCV. Die Trennung erfolgte "einvernehmlich", wie Verl auf seiner Website schreibt. Guzy wird ab sofort in der Regionalliga West für die U 23 von Fortuna Düsseldorf auflaufen. "Gideon besticht auf der linken Seite mit Dynamik und Tempo in seinem Spiel", erklärt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im Fortuna-Nachwuchsleistungszentrum.