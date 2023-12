Zu Chiellinis-Karriereende: Diese Altstars sind in der laufenden FIFA-23-Karriere ablösefrei zu haben

Cristiano Ronaldo - ST - 50.000€ - 39 Jahre - ~86 GES

Auch in späteren Jahren ist Cristiano Ronaldo ein Ausnahmespieler in FIFA 23. Er hatte in unserem Projekt eine Torquote von mehr als einem Treffer pro Partie. Seine Abschlüsse finden zu 80-90 Prozent den Weg ins Tor. Außerdem hat er als eingescannter Spieler durch authentische Bewegungen die Chance, eher in direkten Duellen am Gegner vorbeizukommen oder Abpraller zu bekommen. Auch Ronaldo kann verlängert werden. kicker eSport