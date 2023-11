"Zu brav": Babelsberger Höhenflug zunächst gestoppt

Der Sprung an die Tabellenspitze für den SV Babelsberg wäre möglich gewesen, stattdessen setzte es eine 0:4-Pleite in Cottbus. Doch die "zu braven" Filmstädter, denen die Torgefahr zuletzt etwas abhanden ging, wollen sich davon nicht unterkriegen lassen.

Verrückt diese Liga, siehe den 11. Spieltag: Viktoria Berlin fertigt den 1. FC Lok Leipzig 5:0 ab, Zwickau unterliegt mit dem gleichen Resultat Altglienicke. Jeglicher Prophetie ein Ende bereiteten die Jenenser, die die Siegesserie von Energie Cottbus mit einem 2:0 in der Lausitz zerrissen. Glaubt da noch jemand an Konstanz? Vorhanden war sie neben Greifswald noch am ehesten beim SV Babelsberg, der sich bis zum vergangen Wochenende nur zwei Dellen geleistet hatte.

Guten Mutes kreuzten die Filmstädter also beim FC Energie auf. Mit einem Sieg bei den Lausitzern im Brandenburg-Derby wären die Babelsberger an die Tabellenspitze gesprungen. Doch zustande kam eine andere Konstanz, eine unerfreuliche aus Sicht der Landeshauptstädter. Das 0:4 traf sie ins Mark. Neun Niederlagen im Derby ohne eigenen Treffer stehen jetzt seit 2017 zu Buche.

Torjäger trifft in eigenen Kasten

Dabei war die Voraussetzung vielversprechend. "Wir wollen mutig und frech auftreten. Wir brauchen nahezu einen perfekten Tag", ließ SVB-Trainer Markus Zschiesche Vorfreude anklingen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Torjäger Frahn traf bereits nach 2 Minuten - nach einer Cottbuser Ecke per Kopf ins eigene Tor. Der erste Gegentreffer für Babelsbergs herausragenden Torhüter Klatte seit 352 Minuten. Auf der anderen Seite vergaben Frahn und Pollasch zwei dicke Gelegenheiten. So war der Weg frei für den Cottbuser Oesterhelweg, der per Konter, Fernschuss und Fallrückzieher auf 4:0 stellte und den spielerisch eigentlich besseren Gästen eine Abfuhr erteilte. Babelsberg als Aufbaugegner für den Staffelfavoriten. "Wir hätten anders in den Zweikämpfen rascheln müssen", ärgerte sich Zschiesche. "Wir waren zu brav, es gab nicht einmal Gelb."

Erinnerungen ans Vorjahr mit einer Niederlagenserie bis zum Winterausgang sollen nicht aufkommen. Dazu hat sich die Truppe zu gut verstärkt. Leistungsträger der letzten Saison wie Wilton, Wegener, Gencel oder Danko saßen zuletzt nur auf der Bank. Aktive wie Zeiger (fehlte wegen einer Mandelentzündung in Cottbus), Büch, Pollasch, Bürger und Cakmal, um den sich im Mittelfeld alles dreht, brachten viel Qualität mit. Obwohl die Torgefahr zuletzt nachgelassen hatte, aus dem Rennen um die vorderen Plätze ist der Vorjahreszehnte noch längst nicht.