Zu Besuch bei den Handballern des SC Janus Köln

Nach seinem öffentlichen Coming-Out im Oktober 2022 erreichten Lucas Krzikalla unzählige Nachrichten. Eine der Messages kam von den Handballern des SC Janus Köln, dem ersten und größten queeren Sportverein in Europa. Für Spielertrainer Sebastian Sander und seine Mannschaftskollegen stellt Krzikallas Schritt in die Öffentlichkeit ein wichtiges Zeichen dar. Wenige Wochen später besuchte handball-world in Köln ein Team, bei dem der Handball im Mittelpunkt steht und es zugleich doch um mehr als den Sport geht.

An einem grauen Samstag im Dezember ist die Joseph-Dumont-Schule im Nordwesten von Köln noch verschlossen, als die ersten Spieler des SC Janus Köln rund eine Stunde vor Spielbeginn eintrudeln. An den Scheiben des flachen Backsteinbaus hängen vereinzeln Plakate, schräg gegenüber leuchtet der Schriftzug einer Tankstelle, es dämmert bereits am Nachmittag. Es ist einer jener typischen Tage, an denen viele Handballer froh sind, einen Hallensport zu betreiben.



Die Männer-Mannschaft des SC Janus Köln empfängt an diesem Samstag in der Kreisklasse 1 des Handballkreises Köln/Rheinberg die dritte Vertretung der HSG Refrath/Hand. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn, die Gäste liegen zu diesem Zeitpunkt einen Punkt vor den Hausherren auf dem siebten Platz. "Es ist einfach auszurechnen, was passiert, wenn wir gewinnen", wird Spielertrainer Sebastian Sander in seiner Ansprache vor dem Spiel sagen und selbst festhalten: "Das wird wichtig heute!"



Elf Spieler - sich eingeschlossen - hat Sander gegen HSG Refrath/Hand III zur Verfügung. Am Vortag waren sie noch vollbesetzt, doch in den letzten Stunden gingen noch drei Absagen ein. Einer der Spieler ist Gastronom, er musste kurzfristig einspringen. Während Sander und seine Mitspieler noch vor der Halle warten, bringt die Ehefrau eines kurzfristig erkrankten Spielers noch schnell den Ballsack vorbei.



Nach und nach vergrößert sich die Runde. Sander ist erst vor wenigen Stunden aus dem Urlaub in den USA zurückgekommen, es ging nahezu direkt vom Flughafen zur Halle. Sein Ehemann wird noch nachkommen, er wird das Spiel pfeifen müssen. Schiedsrichter-Mangel, der Verband kann niemanden schicken. Achselzucken in der Runde. "Mist, wenn er pfeift, können wir gar nicht meckern", frotzelt einer.



Als die Hallentür endlich aufgesperrt ist, beginnen sofort die Spielvorbereitungen: Die Tore werden aufgebaut, Auswechselbänke bereit gestellt, zwei Spieler kämpfen mit dem Basketball-Korb; er muss eingeklappt und an der Wand fixiert werden, damit er nicht ins Spielfeld ragt. Die Linien auf dem Hallenboden bilden den üblichen bunten Wirrwarr einer Schulsporthalle, die Farbe ist abgenutzt. Auch die Wände der Sporthalle könnten einen neuen Anstrich vertragen.

Willkommen im Alltag des Amateurhandballs in Deutschland.

Auf der einen Seite ist der SC Janus Köln eben ein Klub wie so viele andere der rund 4.200 Handballvereine, die in Deutschland die Basis des Handballs bilden und den Deutschen Handballbund mit ihren Spielerinnen und Spielern zum weltgrößten Dachverband machen. Auf der anderen Seite sind die Kölner eben doch besonders - ihr Verein ist der größte queere Sportverein in Europa; Handball ist nur eine von 45 Sportarten im Angebot des Klubs.

Sander weiß um diesen Zwiespalt. "Wir wollen zeigen, dass bei uns - egal, ob homosexuell oder heterosexuell - der Handballsport im Vordergrund steht", sagt er. Eigentlich soll die sexuelle Identität daher egal sein. Eigentlich. Denn: "Männer, die schwul sind, haben genauso eine Affinität zum Sport, aber Homosexualität ist für einige Menschen leider bis heute nicht `normal`. Daher ist es wichtig, dass es einen Schutzraum gibt, in dem man einfach so sein kann, wie man ist." Das kann eine Bar der LGBTQ-Community sein - oder eben der Handballverein.

Ein, zwei seiner Spieler haben erst nach dem Umzug nach Köln bei Janus wieder mit dem Handball angefangen. "Sie hatten aufgehört, weil sie sich nicht getraut haben, sich in ihrer Mannschaft zu outen", sagt Sander. "Gerade in Vereinen im dörflichen Raum kann das bis heute schwierig sein." Für diese Spieler - oder Spielerinnen, Janus hat auch eine Frauenmannschaft - will der Verein eine Anlaufstelle sein.

26 Spieler umfasst der Kader der Männer; ungefähr die Hälfte von ihnen ist homosexuell. Ganz genau können das weder Sander noch Torhüter und Abteilungsleiter Lars Klinkmann sagen. "In den ersten Jahren wurde noch gefragt, wenn jemand neu kam, ob er schwul ist - heute fragt niemand mehr. Es ist ein schönes Zeichen, dass es völlig egal ist", fasst Klinkmann zusammen. Er ist seit 2009 im Klub und betont ebenso wie Sander:

"Wir sind ein Handballverein wie jeder andere."

In der Joseph-Dumont-Schule dröhnt Peter Fox aus der Musikbox, während die Spieler nach und nach aus der Kabine kommen. Als Sponsor prangt "Cologne Pride" auf den Aufwärmshirts, vereinzelt tragen die Kölner Sportsocken mit einem schmalen Regenbogenstreifen. Sander ist einer von ihnen.

Als er damals aus seiner Heimatstadt Bielefeld nach Köln zog und bei Janus anfragte, ob sie noch einen Spieler gebrauchen könnten, mahnte der Trainer: "Wir trainieren hier ernsthaft; wir sind kein Verein, wo was unter der Dusche läuft." Das freue ihn, antwortete Sander, denn er wolle ja einfach nur Handball spielen. Manchmal werden Vorurteile selbst von den von ihnen Betroffenen repliziert.

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff versammelt Sander seine Spieler in der Kabine und stimmt sie auf das Spiel ein. "Refrath ist blutjung, wir sind von der Erfahrung weiter", sagt er. "Sie werden wie blöd laufen, aber mehr technische Fehler machen." Er ruft seinen Jungs die gute Abwehr der letzten Spiele in Erinnerung, warnt vor unnötigen Ballverlusten und appelliert an das Zusammenspiel: "Ich will keine wilden Alleingänge sehen; wenn wir das als Team gestalten, haben wir gute Chancen." Nachdem er die Startaufstellung genannt hat, geht es zum Aufwärmen.

Die Spieler des SC Janus Köln kommen nicht nur aus der Rheinmetropole, sondern reisen teilweise aus Amsterdam, Solingen und Mönchengladbach zu den Spielen. "Wir sind einfach eine coole Truppe", sagt Klinkmann. Sander pflichtet ihm bei: "Die Truppe harmoniert gut, es passt und wir machen auch abseits des Handballs einiges zusammen. Für mich ist es die beste Mannschaft der Welt." Einer der Jungs kommt ursprünglich aus Ungarn. 2021 machte ein als homophob kritisiertes Gesetz Schlagzeilen; die ungarische LGBTQ+-Community wird im Alltag immer wieder diskriminiert.

Man muss jedoch gar nicht über die deutsche Grenze hinausschauen, um zu erleben, dass homosexuelle Menschen immer noch zu kämpfen haben. "Nach dem Coming-Out von Lucas Krizikalla gab es viele Kommentare in den Sozialen Netzwerken, wen das denn heutzutage noch interessiere und warum man 2022 noch darüber reden müsse", sagt Sander. "Wir müssen darüber noch reden, weil es immer noch Vorurteile gibt und weil es immer noch junge Menschen gibt, die Angst vor einem Coming Out haben."

Wenn man ins Fußballstadion gehe, sagt Sander, würden Begriffe wie Schwuchtel oder `schwule Sau? immer noch als Beleidigung verwendet. Und wenn er abends über die Kölner Ringe gehe, würde er immer noch überlegen, ob er wirklich mit seinem Ehemann Händchen halten solle.

"Es geht darum, präsent zu sein, Flagge zu zeigen und Vorurteile abzubauen", sagt Sander. "Lucas Krzikalla hat auf seinem sehr guten Bundesliganiveau gespielt und seine Tore geworfen. Der ein oder andere wird bei seinem Coming Out insgeheim gedacht haben: Ich hätte nicht gedacht, dass er schwul ist", beschreibt Sander. "Dieser Gedanke muss weg; man sollte sich einfach offen mit seinem Freund oder seiner Freundin zeigen können."

"SC Janus Köln - mehr als Sport"

heißt es auf den Rücken der gelben Trikots, die Sander und seine Mannschaftskameraden an diesem Samstag tragen. Um Punkt 16 Uhr pfeift Sanders Ehemann das Spiel an. Am Anfang geht es hin und her. Bei angezeigtem Zeitspiel erzielt Sander den Anschlusstreffer zum 2:3 (6.), kurz darauf führen die Kölner sogar (4:3, 8.). "Super, Lars", ruft der verletzte Mannschaftskapitän Alexander von der Bank nach einer Parade von Klinkmann.

Mit zunehmender Spieldauer zeigt sich jedoch, dass die Abwehr der Kölner nicht an die vorher beschworene Leistung der vorherigen Spiele herankommt. Die Defensive bekommt keinen Zugriff auf die dynamischen Spieler von Refrath. "Mehr schieben", fordert Alex. Das Spiel bleibt eng, mal liegt Janus vorne, mal führen die Gäste. In die Pause geht es beim Stand von 16:17.

Dass der SC Janus Köln ein queerer Sportverein ist, spielt für die Gegner im Normalfall keine Rolle. "Nur einmal sind wir verpfiffen worden, der Schiedsrichter hat danach entsprechende Sprüche auf der Tribüne gebracht", erinnert sich Sander. "Handballer sind in Regel aber vernünftige und schlaue Leute."

Sowohl Sander als auch Klinkmann betonen immer wieder, dass auch bei Janus einfach ganz normaler Handballer spielen. "Wir packen genauso zu wie alle anderen", sagt Sander. "Homosexuelle Männer werden manchmal immer noch als weich angesehen", beschreibt Klinkmann ein immer wieder geäußertes Vorurteil. "Dazu passt eine körperliche Sportart wie Handball angeblich nicht. Dabei spielen wir ganz normal Handball; es fällt auf dem Feld ja nicht auf, wer schwul ist und wer nicht."

Neben Janus gibt es auch in Berlin und München queere Handball-Mannschaften. "Manchmal kommen auch neue Spieler zu uns, ohne zu wissen, dass wir ein queerer Verein sind", erzählt Sander. "Einer kam mal zu uns zum Training und als wir ihn gefragt haben, warum er zu uns kommt, hat er gesagt: Er hat einen Verein in der untersten Liga gesucht, damit er überhaupt Spielanteile bekommt."

Seitdem ist einige Zeit vergangen, in den vergangenen Jahren stieg Janus dreimal auf. "Irgendwann in die Kreisliga aufzusteigen", sagt Sander. "Das wäre cool." Anderthalb Jahre später wird dieser Traum war; im Mai 2024 feiert man den Aufstieg.

Der Sport im Vordergrund

An diesem Dezembertag ist die Realität jedoch noch das Spiel in der Kreisklasse. Im zweiten Durchgang bleibt die Abwehr der Gastgeber löchrig, Refrath gelingen immer wieder Durchbrüche. So läuft Janus trotz zwei parierten Siebenmetern einem Rückstand hinterher, fünf Minuten vor dem Ende steht es 34:37 (55.). Mit einem Kraftakt kämpft sich das Team von Sander noch einmal heran, doch der Anschluss durch den Spielertrainer fällt erst drei Sekunden vor dem Ende. Zu spät. Beim 39:40 wird abgepfiffen, Refrath nimmt die Punkte mit.

Während sich die Frauen-Mannschaft des Vereins für ihr anstehenden Spiel aufwärmt, gehen die ersten duschen; andere greifen zunächst zur obligatorischen Bierkiste oder diskutieren die knappe Niederlage. Über das Coming Out von Krzikalla wurde zwei Monate zuvor in der Mannschaft allerdings nur wenig gesprochen. "Einige fanden das gut, andere haben sich dafür nicht interessiert", erinnert sich Sander. Auch für Klinkmann war es kein großes Thema. "Aber durch das positive Echo wird vielleicht der ein oder andere ermutigt, den Schritt ebenfalls zu gehen."

Auch Sander sieht die Vorbildfunktion, die das Coming Out eines bekannten Handballers wie Lucas Krzikalla haben kann. Für ihn war es ein wichtiges Zeichen; daher schrieb er ihm damals auch eine Message über Instagram. "Es geht darum, Vorurteile abzubauen", sagt er. "Viele Menschen haben kein Problem mit Homosexualität, aber es gibt immer wieder Leute, die Sprüche bringen. Daher ist die Präsenz des Themas wichtig." Das ist auch der Grund, warum er diesem Text zugestimmt hat.

"Es gibt Leute, die sagen: Ihr könnt doch heiraten, ihr habt schon alles", beschreibt Sander. "Wenn man aber die Gewalt gegen queere Menschen sieht oder die Vorsicht, wenn man sich als homosexuelles Paar im öffentlichen Raum bewegt - es ist eben nicht alles erreicht." Und solange das der Fall sei, ist es aus seiner Sicht wichtig, über das Thema Homosexualität auch öffentlich zu sprechen - auch, wenn doch eigentlich nur der Sport im Vordergrund stehen soll.

Hinweis: Der Text erschien erstmals am 08. Februar 2023 bei handball-world und wird anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) am 17. Mai erneut veröffentlicht.