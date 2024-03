"Zu Aushängeschild gereift": Ramelow wird Trainer des TSV Sasel

Der amtierende Meister TSV Sasel ist ins Mittelfeld der Oberliga Hamburg gerutscht. Zur kommenden Saison will Jan Ramelow als neuer Trainer für alten Glanz am Parkweg sorgen.

Neuer Trainer mit klaren Zielen: Jan Ramelow möchte den TSV Sasel zurück in die Spitzengruppe der Oberliga Hamburg führen. IMAGO/Hanno Bode

MEHR ZUR OBERLIGA HAMBURG Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Jan Ramelow wird neuer Trainer des TSV Sasel. Das gab der Hamburger Oberligist am frühen Montagnachmittag bekannt. Der 31-jährige B-Lizenz-Inhaber wird sein Amt im Sommer antreten. Mit dem Rücktritt von Marco Stier Ende Februar war eine Vakanz auf dem Trainerposten entstanden, die bis Saisonende der vorherige Assistent Carsten Reuter und Torwart-Trainer Holger Sander füllen werden.

Dann aber schlägt die Stunde von Ramelow. Dieser wird bis dahin noch den Rahlstedter SC weitertrainieren, der aktuell auf Platz 4 der Landesliga Hansa steht. Ursprünglich, so teilt es zumindest der TSV Sasel mit, sah Ramelows Planung vor, noch etwas länger in Rahlstedt zu bleiben, doch beim Anruf des amtierenden Oberliga-Meisters kam er offenbar ins Grübeln. "Beide Seiten haben den Eindruck vermittelt, dass es passt", berichtet Ramelow von den Gesprächen mit Sasels Ligamanager Rainer Hagge und schwärmt von seinem zukünftigen Klub: "Der TSV Sasel hat sich stetig weiterentwickelt, ist in Hamburg zu einem Aushängeschild gereift - auch wenn es sich diese Saison nicht widerspiegelt. Aber da spielen viele Parameter eine Rolle, denn die Mannschaft verfügt über eine viel höhere Qualität."

Für seine Zeit in Sasel setzt sich Ramelow schon jetzt ambitionierte Ziele: "Der Anspruch muss es sein, in der Oberliga zu den Top 5 zu gehören. Und darauf werde ich alles ausrichten."

Seinem aktuellen Klub verspricht Ramelow: "Ich hatte hier ein tolles Jahr und werde bis zum letzten Tag mit hundertprozentigem Engagement meinen Job durchziehen."