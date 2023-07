"Zu ambitioniertes Ziel": Neuer verpasst aller Voraussicht nach den Saisonstart

Manuel Neuer wird den Saisonstart wohl verpassen. Das verkündete Thomas Tuchel bei einer Pressekonferenz an diesem Samstag. Der Auftakt sei ein "zu ambitioniertes Ziel", meinte der Trainer des FC Bayern, sicherte dem Torwart aber zu, Geduld zu haben.

Es hatte sich angebahnt, nun ist es so gut wie bestätigt: Wenn der FC Bayern am 18. August die neue Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen eröffnet, werden die Münchner aller Voraussicht nach noch nicht auf Manuel Neuer zurückgreifen können.

Nach seinem folgenschweren Ski-Unfall arbeitet der Torhüter zwar an seinem Comeback, das erste Punktspiel dürfte aber ebenso zu früh kommen wie der Supercup eine Woche zuvor. Die beiden Termine seien "ein zu ambitioniertes Ziel", erklärte Bayern-Trainer Thomas Tuchel an diesem Samstag und ergänzte: "Wir brauchen Zeit und ein bisschen Geduld. Wir haben beides nicht im Überfluss, aber es ist halt so."

In den nächsten Tagen werde Neuer weiterhin individuell trainieren und die Asien-Reise nicht mit antreten. "Er wird zwischen individuellem Athletiktraining und individuellem Torwarttraining pendeln", meinte Tuchel und stellte Neuer für die Zeit nach der Rückkehr aus Fernost eine Teilintegration ins Mannschaftstraining in Aussicht. "Das wäre der optimale Verlauf", sagte der 49-Jährige.

Sollte es erst einmal so weit sein, dass Neuer wieder mit dem Team auf dem Feld stehen könne, dauere es nicht mehr lange, ehe er die nächsten Schritte Richtung Comeback gehen könne. "Wenn es mal so weit ist, wird er nicht viel Zeit brauchen, um in die ganz spezifischen Abläufe reinzukommen", versicherte Tuchel.

Bei de Ligt ist es "eine Frage von Tagen"

Weitaus früher kann der Bayern-Coach wieder auf Matthijs de Ligt bauen. Der Niederländer, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat, wird zeitnah zurückkehren. "Das sieht sehr, sehr gut aus", sagte Tuchel und nannte es "eine Frage von Tagen", bis de Ligt wieder im Mannschaftskreis ist. Der 23-Jährige soll nach dem Trainingslager am Tegernsee einsteigen und dann auch im Flieger gen Asien sitzen.