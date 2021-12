"Zu 100 Prozent": Mbappé schiebt Winter-Wechsel Riegel vor

Kylian Mbappé wird im Winter nicht zu Real Madrid wechseln. Das bekräftigte der französische Nationalspieler in einem Interview.

"Ich bin sehr glücklich bei PSG und werde die Saison zu 100 Prozent dort zu Ende spielen", sagte der 23-Jährige in dem am Montag in Dubai aufgezeichneten Gespräch mit "CNN". "Ich werde 100 Prozent geben, um die Liga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Die Fans verdienen es - und ich denke, ich verdiene es, etwas Großes mit PSG zu gewinnen."

Dass der Transfer von der französischen in die spanische Hauptstadt nicht im Winter stattfinden würde, hatte sich bereits zuvor recht deutlich abgezeichnet. Sowohl von der Pariser als auch der Madrider Seite hatte es in den vergangenen Wochen kaum noch Anstalten gegeben. Mbappé selbst hatte sich bislang aber nicht dazu geäußert.

Wechselt Mbappé im Sommer? "Jetzt ist nicht die Zeit"

Der Vertrag des Weltmeisters von 2018 läuft aus, im kommenden Sommer könnte er den Verein ablösefrei verlassen, nachdem die Königlichen im vergangenen August dem Vernehmen nach noch 200 Millionen Euro für den Angreifer geboten hatten. Allerdings ist Real berechtigt, Mbappé ein halbes Jahr vor Vertragsende dem Spieler ein Vertragsangebot zu unterbreiten - also ab dem 1. Januar. PSG muss über diesen Schritt gemäß FIFA-Regularien informiert werden.

Auf die Frage, ob er in der kommenden Saison für Real spielen würde, wich Mbappé aus: "Es ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Wir haben den wichtigsten Teil der Saison vor uns. Das einzige, was ich im Kopf habe, ist Real Madrid im Februar und März zu schlagen." Im Achtelfinale der Champions League trifft er mit PSG ausgerechnet auf Real - gerade angesichts der Vorgeschichte und der Giftpfeile, die zwischen beiden Vereinen wegen Mbappé flogen, ein sehr delikates Duell.