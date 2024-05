Zschiesche-Nachfolger: Babelsberg entscheidet sich für Meyer

Der SV Babelsberg 03 hat einen Chef-Trainer für die neue Saison gefunden: Wie vom kicker berichtet, wird André Meyer bei den Potsdamern die Nachfolge von Markus Zschiesche antreten.

Markus Zschiesche ist beim SV Babelsberg 03 zur kommenden Saison Geschichte, die Zukunft auf dem Trainerstuhl der Potsdamer gehört André Meyer. Wie vom kicker berichtet, hatte der SVB den 40-Jährigen sehr bald als Wunschlösung für die Nachfolge auserkoren. Aus dieser heißen Spur wurde nun Gewissheit, Meyer hat in Babelsberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Warum die Wahl auf Meyer fiel, begründet der SVB mit folgenden Worten: "Er bringt viel mit, was wir uns für die künftige Chef-Trainer-Rolle beim SVB vorstellen. Als Strausberger hat er Brandenburger Wurzeln und einen engen Bezug zum Fußball in der Region, als ehemaliger Chef-Coach beim FSV Union Fürstenwalde und Berliner AK kennt er die Regionalliga Nordost. Beim Halleschen FC hat er wertvolle Erfahrungen in der 3. Liga gemacht, die er einbringen wird, um die sportlichen, aber auch strukturellen Entwicklungen beim SVB zu bewerten und im Rahmen seines Aufgabenbereiches mit zu entwickeln."

Zudem seien Meyers Stationen in den Nachwuchsabteilungen von Union Berlin, FC Augsburg, 1. FC Köln und Hertha BSC ein weiteres Pfund, denn die Babelsberger wollen mit dem neuen Trainer die Verzahnung zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft besser hinbekommen.

Gleichzeitig umreißt der Klub die Ziele mit dem Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz: "Der maximale Erfolg der ersten Mannschaft sowie die Entwicklung und Integration junger Talente und Nulldrei-Eigengewächse sind gemeinsame Ziele, auf die sich Verein und André Meyer verständigt haben." Und weiter: "Wir wollen, dass André Meyer uns langfristig begleitet und gemeinsam mit ihm eine Kontinuität entwickeln, was letztlich die Grundlage für Erfolg ist."