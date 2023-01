Zschiesche: "Die Rote Karte ist okay"

Der Restrunden-Start lief nicht wie erhofft für Markus Zschiesche. Der Coach des SV Babelsberg flog in der Partie gegen Chemie Leipzig kurz vor der Pause nach einer Aktion gegen den Schiedsrichter aus dem Innenraum. Im Anschluss gab er sich einsichtig.

Es war einer der Aufreger des 18. Spieltags in der Regionalliga Nordost: Babelsberg-Coach Markus Zschiesche sah nach einem leichten Rempler gegen Schiedsrichter Daniel Bartnitzki die glatt Rote Karte - und musste im ersten Pflichtspiel des Jahres die zweiten 45 Minuten von der Tribüne aus ansehen.

"Es war ein sehr emotionales Spiel. Beide Teams haben gezeigt, dass sie bissig in die Zweikämpfe gehen wollen. Das ist generell ja die große Stärke von Chemie - und da wollten wir auf jeden Fall dagegenhalten", erklärte der Coach in der anschließenden Pressekonferenz. "Unsere Bank hatte das Gefühl, dass bei 50:50-Situationen immer für Chemie gepfiffen wurde. So ist das im Fußball, das Gefühl hat man manchmal", so Zschiesche, der auch vor der folgenschweren Szene nicht geahndete Aktionen gegen sein Team gesehen hatte.

Die Gelbe Karte gegen ihn wegen Meckern sei schon in Ordnung gewesen, anschließend sei er vor dem Rempler gegen den Unparteiischen etwas außer Tritt geraten. "Es ist auch okay, dass er mir Rot gegeben hat. Das darf nicht passieren in den Emotionen, da muss ich mich zurückhalten. Es war in dem Moment einfach gefühlt ungerecht", gibt Zschiesche zu.

In den zweiten 45 Minuten sah er dann sein Team um fußballerische Lösungen bemüht - und letztlich noch den Ausgleich durch Steinborn erzielen. "Ein gerechtes Ergebnis", konstatierte Zschiesche abschließend. Nun muss er abwarten, wie das Sportgericht seine Aktion gegen den Unparteiischen bewertet.