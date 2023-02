Zornigers Plan: "Komplett online sein" und maximale Energie

Der Derbysieg vom vergangenen Wochenende hallt weiterhin nach, doch bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Fürth beim KSC weiter. Trainer Alexander Zorniger setzt vor der Reise nach Karlsruhe auf volle Akkus und einen Lernprozess.

Fünf Tage ist der 1:0-Erfolg über den 1. FC Nürnberg nun her, das 270. Frankenderby aber wirkt nach wie vor nach. Auf der einen Seite hat der Sieg über den Lokalrivalen auf Fürther Seite natürlich für einen Schub und viel Schwung gesorgt, den das Kleeblatt mit in die nächsten Wochen nehmen will. Auf der anderen Seite, betonte Trainer Alexander Zorniger auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, ging das Duell mit dem Stadtnachbarn an die Substanz.

Nicht nur während des Spiels am Samstagabend, sondern auch im Vorfeld und im Anschluss daran. "Die Woche vor dem Derby war einfach intensiv mit vielen Terminen für die Jungs, dann das Spiel selbst mit dem Winner in der Nachspielzeit, die Feierlichkeiten danach", führte der 55-Jährige aus. "Das musst du erst mal so schnell abhaken."

Vorbild Kimmich

Insofern fallen die Tage seitdem für den Trainer eher noch unter die Rubrik "Nach-Derby-Woche". "Es war einfach ein wichtiges Spiel, und das hat man jetzt gemerkt. Der eine oder andere der Jungs tut sich derzeit noch bisschen schwer, dieses Energielevel zurückzubringen, weil sie einfach extrem viel investiert haben in der letzten Woche."

Für Zorniger und sein Trainerteam gehe es deshalb nun vor allem darum, der Truppe "diese Energie, die das Derby gekostet hat", wieder zuzuführen. Gleichzeitig erwartet er von seiner Mannschaft aber auch einen "Lernprozess, den sie leisten muss, um den nächsten Step zu machen". Denn: "Qualität bedeutet auch Reproduzieren." Heißt im Klartext: "Performen, erfolgreich sein, abhaken und dann wieder performen". Als "Paradebeispiel" für diese Devise führte der Familienvater seinen einstigen Schützling und aktuellen Bayern-Profi und deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich an.

Lob für Green

Beim Karlsruher SC, der mit einer Niederlage (0:1 gegen Paderborn) und einem Remis (1:1 in Magdeburg) in die Rückrunde gestartet ist und aktuell auf Rang 14 liegt, erwartet Zorniger vor diesem Hintergrund vor allem "auch eine Kopfaufgabe". Seine Forderung: "Wir müssen komplett online sein und auf einem maximalen Energielevel." Gegen einen Gegner, der "im Mittelfeld richtig gute Kicker in seinen Reihen" habe, etwa Marvin Wanitzek und Jerome Gondorf. Außerdem warnt Zorniger vor der "physischen Präsenz" im Angriff der Badener und deren traditionellen Standardstärke.

Ob er getreu dem Motto "Never change a winning team" erneut der Startelf vom Derbysieg vertraut, ließ Fürths Chefcoach offen. Es gebe "schon das eine oder andere Gedankenspiel", etwas zu verändern, erklärte der gebürtige Schwabe und brachte namentlich Julian Green ins Spiel. Der Mittelfeldspieler, der den Siegtreffer mit einer starken Einzelaktion einleitete, habe nach seiner späten Einwechslung im Derby (84.) eine "außergewöhnliche Leistung" gezeigt. Obwohl der US-Amerikaner trotz guter Trainingsleistungen bisher nur als Joker unter Zorniger zum Einsatz kam, "hält er als gestandener Profispieler die Klappe, so erwarte ich mir professionelles Verhalten", lobte sein Trainer.

Tillman vor Wechsel in die USA

Weitere Kandidaten für die Anfangsformation sind Derbyheld Ragnar Ache, der gegen den FCN als Joker stach, und Max Christiansen. Der Dauerbrenner auf der Sechs befindet sich nach seinen muskulären Problemen, aufgrund derer er das Duell mit dem Club verpasste, zwar wieder im Lauf- und Balltraining - ob es für einen Einsatz in Karlsruhe reicht, ist aber noch offen.

Die Reise nach Karlsruhe definitiv nicht antreten wird Timothy Tillman. Der Mittelfeldspieler, der nach seiner Roten Karte am 16. Spieltag gegen den HSV (1:0) im Derby letztmals gesperrt war, steht vor einem Wechsel zum MLS-Klub Los Angeles FC. Der 24-Jährige befindet sich laut einer US-amerikanischen Quelle bereits zu Vertragsgesprächen in der Millionenstadt im Süden des Bundesstaats Kalifornien. Sein Vertrag beim Kleeblatt, wo er in dieser Saison bisher auf 15 Einsätze (neun davon in der Startelf) und ein Tor kommt, ist aktuell noch bis zum 30. Juni dieses Jahres datiert.