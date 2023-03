Zornigers Plädoyer gegen den VAR - Mitleid mit den "armen Schweinen"

Die SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 lieferten sich am Sonntag ein "hochintensives Spiel", wie beide Trainer unisono feststellten. Auch für Schiedsrichter Heft und die Video-Assistenten war es intensiv, weil sie häufig im Fokus des Geschehens waren. Zum Missmut von Alexander Zorniger und Stefan Leitl.

Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn nach Abpfiff viel und kontrovers über das Schiedsrichtergespann gesprochen wird. Keine Ausnahme machte das Remis zwischen Fürth und Hannover (1:1). 102 Zweikämpfe hatten Florian Heft und Co. in einem für die 2. Liga typisch intensiven Spiel zu bewerten. Dem Referee entglitt die Partie zusehends (kicker-Note 5).

Fürth und Hannover hadern mit Entscheidungen

Doch auch der Video-Assistant-Referee (VAR) mischte am Sonntagmittag im Ronhof mit. In der 35. Minute kam es zum ersten großen Aufreger der Partie. Fürths Raschl schickte Ache mit einem Steilpass in die Tiefe. 96-Verteidiger Krajnc wollte ins Laufduell mit dem Stürmer, der den Ball bereits gekonnt vorbeilegte. Es kam zu einer Kollision, die Heft zu einem Elfmeterpfiff bewog. Doch der VAR intervenierte. Heft nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder selbst zurück. Zorniger selbst sprach auf der Pressekonferenz von einer "60/40-Szene", doch Fürths Trainer trieb die Frage um, warum sich der Video-Assistent überhaupt einschaltete.

Denn eine klare Fehlentscheidung war der Entschluss des Feldschiedsrichters gewiss nicht. "Niemand begreift es mehr", so der Kleeblatt-Coach. Auch die Gäste aus Niedersachsen haderten mit einem nicht gegebenen Strafstoß nach einem Zweikampf zwischen Griesbeck und Beier. Heft ließ die unübersichtliche Szene zunächst weiterlaufen. Es kam wieder ein Signal aus Köln. Die Entscheidung lautete nach einigen Minuten, dass Hannovers Stürmer unmittelbar zuvor mit einem zu hohen Bein agierte. So sparte man sich einen weiteren Exkurs darüber, ob Griesbecks Einsteigen elfmeterreif war - und ob es innerhalb des Strafraums war.

Stand unfreiwillig häufig im Mittelpunkt: Florian Heft. IMAGO/Zink

Hannovers Trainer sah in der Folge Gelb wegen Meckerns und hatte auch nach Abpfiff noch Frust in sich, als er auf die Szene angesprochen wurde: "Ich habe momentan das Gefühl, man sucht immer, um irgendetwas zu finden. Und das wird uns alles negativ ausgelegt. Das nervt mich. Es ist für mich kein hohes Bein - und dann ein klares Foul. Dann ist es auch ein Elfmeter."

Leitl, der seinem Team einen verdienten Punktgewinn bei seinem ehemaligen Arbeitgeber attestierte, holte noch zu einer kleinen Generalkritik am VAR aus: "Es ist nicht immer einfach für die Schiedsrichter auf dem Feld, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dafür haben wir den Video-Assistenten. Nur langsam muss man sich fragen, warum wir ihn immer noch haben".

"Es verändert das Spiel massiv - das geht nicht"

Diesen verbalen Steilpass des früheren Mittelfeld-Profis nahm Zorniger auf: "Ich finde nicht, dass man sich langsam über den VAR machen muss, sondern ganz, ganz schnell." Laut dem 55-Jährigen war bei Einführung der technischen Hilfestellung die klare Maßgabe, dass "das Spiel nicht verändert wird".

"Die Schiedsrichter wissen gar nicht mehr, was sie genau pfeifen sollen, müssen dann aber noch möglichst souverän sein. Die Vierten Offiziellen dürfen sich mit uns (den Trainern, Anm. d. Red.) da draußen herumschlagen", zeigte sich der Fußballlehrer verständnisvoll. "Und wir müssen ihnen da draußen erstmal klar machen, dass es für uns nicht gerade wie Samstagmittag zum Kartenspielen treffen ist, sondern da eine gewisse Emotionalität mit dabei ist. Und da braucht mir keiner mehr kommen, auch nicht vom DFB, von der Schiedsrichtergruppe und mir sagen, dieses und jenes spricht dafür. Es verändert das Spiel massiv - das geht nicht."

Fußball ist deswegen so toll, weil es ganz einfach ist. Keine Schritte wie beim Basketball, kein Doppelkontakt wie beim Volleyball. Ball im Netz - Tor. Alexander Zorniger

Die Simplizität und den darin begründeten Erfolgsfaktor der Sportart sieht Zorniger gefährdet: "Fußball ist deswegen so toll, weil es ganz einfach ist. Keine Schritte wie beim Basketball, kein Doppelkontakt wie beim Volleyball. Ball im Netz - Tor. Und nicht nochmal vier Minuten warten. Jetzt fangen sie an, die Dinge auf der Leinwand einzublenden, doch das wird auch nicht helfen."

Sein emotionales Plädoyer beendete der Fußballromantiker mit einem Blick in die Zukunft: "In zwei, drei Trainergenerationen wird das ganz normal dazugehören und die armen Schweine wissen nicht mehr wie es damals war, sofort zu jubeln, wenn ein Tor fällt." Bei einer weiteren in Hannovers Augen strittigen Szene konnte das Kleeblatt übrigens direkt jubeln. Den von Startelf-Debütant Momuluh an Hrgota verursachten Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst (57.). Gänzlich ohne den VAR.