Zornigers Motto: "Ganz viel Enthusiasmus und ganz viel Intensität"

Das lange Warten hat ein Ende: Nach über zwei Monaten Pause beginnt für Fürth am Samstag in Kiel die Rückrunde. Obwohl die beiden letzten Testspiele mitunter für Warnschüsse sorgten, geht Trainer Alexander Zorniger mit viel Zuversicht in die Restsaison.

Wo genau seine Mannschaft zwei Tage vor dem Rückrundenauftakt bei Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) steht, weiß auch Zorniger nicht. "Du versuchst natürlich, möglichst viel rauszulesen, um genau zu wissen, wie der Status quo der Truppe ist", berichtete der Chefcoach, "aber das ist nicht so einfach, du merkst das immer erst am Spieltag." Erst recht nach einer derart langen Winterpause, die wegen der WM in Katar bereits Mitte November begonnen hatte. Unruhig mache ihn die Ungewissheit aber nicht, betonte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag, im Gegenteil: "Weil du so immer mit einem Quäntchen mehr Fokus in das erste Spiel gehst."

Zorniger vermisst die Intensität

Hinter Zorniger und seinen Spielern liegt "eine insgesamt sehr gute Vorbereitungsphase - auch mit den richtigen Fingerzeigen zum richtigen Zeitpunkt". Damit spielte der gebürtige Schwabe auf die jüngsten Eindrücke aus den beiden letzten Testspielen gegen Ligakonkurrent Hansa Rostock (1:4) und den österreichischen Zweitligisten Blau-Weiß Linz (3:1) an. In beiden Partien vermisste der Trainer mitunter die für seine Spielidee so elementar wichtige Intensität. "Ein Thema wird immer, solang ich da bin, die Intensität sein, die hochaggressive Arbeit gegen den Ball", erklärte Zorniger.

Wie gut und erfolgreich seine Schützlinge dessen Forderungen bereits umgesetzt haben, war vor der Winterpause zu bestaunen, als der Nachfolger von Ex-Coach Marc Schneider das Kleeblatt mit drei Siegen (jeweils 1:0 gegen Bielefeld, in Braunschweig und gegen den HSV) und einem Remis (1:1 in Darmstadt) von Rang 18 auf Rang 10 führte. Vor allem auch dank der neugewonnen Stabilität in der Defensive, die nicht nur auf die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette zurückzuführen ist. "Die Basis für die erfolgreiche Zeit war ganz viel Enthusiasmus und ganz viel Intensität gegen den Ball", bilanzierte Zorniger.

Zorniger fühlt sich durch Azzouzi nicht unter Druck gesetzt

Diese Zutaten sollen auch das Fundament für eine stabile zweite Saisonhälfte bilden, wenngleich Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi die Messlatte mit seinem Ziel, einen Top-3-Platz in der Rückrundentabelle zu belegen, noch ein Stück höher gelegt hat. "Das Ziel ist ambitioniert, ich glaube, das musst du auch ein Stück weit sein, auch wenn ein Ziel allein dir keinen einzigen Punkt bringt", meinte Zorniger. Unter Druck gesetzt fühlt er sich durch die öffentliche Äußerung Azzouzis nicht: "Was mir richtig auf den Geist gegangen wäre, wäre, wenn er gesagt hätte: Alles andere als der Abstieg wäre ein Riesenerfolg für uns. Dann würde ich sagen: Was denkst du eigentlich über mich? Und die Spieler würden vielleicht sagen: Was denkst du eigentlich über uns?" Trotz nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone soll der Klassenerhalt schließlich nicht das primäre Ziel sein.

Warnung vor Reeses "Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit"

Der nächste Schritt, um sich schnellstmöglich aus der Gefahrenzone zu befreien, soll in Kiel gemacht werden. Zorniger warnt zwar vor den Störchen, etwa vor deren "brutaler Qualität in der Offensive" oder der "Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit" des Flügelspielers und Ex-Fürthers Fabian Reese, will sich aber sonst nicht zu sehr vom Gegner abhängig machen. Vielmehr sollen die eigenen Qualitäten im Vordergrund stehen: "Maßgeblich wird sein, wie wir es am Wochenende umsetzen, dass wir unsere Spielweise möglichst hochprozentig auf den Platz bringen. Ich bin Fan davon, diese Stärke auch nach außen zu demonstrieren", lautet Zornigers selbstbewusste Ansage. "Wichtig für uns ist, dass wir weiter die Sicherheit in der Dreierkette haben, dass wir mutig agieren, dass wir nach vorne rausverteidigen, dass wir Kiel aus dem Mittelfeld heraus nicht aufdrehen lassen und dass unsere Offensive versucht, regelmäßig Druck aufzubauen." Denn dann, so seine Schlussfolgerung, "sind wir richtig ekelhaft zu bespielen".

Bis auf den langzeitverletzten Angreifer Robin Kehr (Reha nach Kreuzbandriss) stehen alle Spieler für den Trip in den hohen Norden zur Verfügung. Überraschungen in der Startelf sind keine zu erwarten, wenngleich hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Sebastian Griesbeck (Bauchmuskelprobleme) noch ein kleines Fragezeichen steht und sowohl die Position des Rechtsverteidigers (Simon Asta oder Marco Meyerhöfer) als auch die des zweiten Stürmers (Dickson Abiama oder Ragnar Ache) eng umkämpft ist. Egal, wie sich Zorniger am Ende entscheidet: Der Samstagnachmittag wird ihm und seiner Mannschaft erste Aufschlüsse geben, wo die SpVgg Greuther Fürth Anfang 2023 tatsächlich steht.