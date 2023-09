Zornigers Derby-Plan: Mehr Säbel als Degen

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge mit insgesamt acht Gegentoren bietet das Derby in Nürnberg dem Kleeblatt am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die große Chance, mit einem Sieg die zuletzt trübe Stimmung rund um die SpVgg wieder merklich aufzuhellen.

Erst das 0:5 bei Hertha BSC, dann das 1:3 gegen Hannover: Die jüngsten beiden Ligaspiele haben der Gefühlslage der Fürther Fans einen erheblichen Dämpfer versetzt. "Das war in den letzten beiden Spielen nicht gut genug und nicht intensiv genug, das wissen wir auch alle", blickte Trainer Alexander Zorniger auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch mal in den Rückspiegel.

Vor allem in Berlin, aber auch gegen 96 hatte das mit einem Durchschnittsalter von 24,28 Jahren jüngste Team der 2. Liga jene Elemente vermissen lassen, die für Zornigers Spielstil elementar sind: hohe Intensität, hohe Aggressivität, hohe Geschwindigkeit und hohe Laufbereitschaft. "Wir haben den Spielern anhand von Zahlen klargemacht, was das für uns bedeutet und wo die Meter, Sprintmeter und hochintensiven Meter fehlen", erklärte der 55-Jährige und versicherte: "Das ist ihnen jetzt wieder bewusst."

Haddadis Einsatz steht auf der Kippe

Vor allem darauf, ist sich Zorniger sicher, wird es schließlich im 271. Frankenderby ankommen: "Wir werden den Fokus darauf legen, wieder die hohe Intensität zu haben, für die wir eigentlich stehen." Folglich wird der gebürtige Schwabe "nur Spieler von Anfang an auf den Platz bringen, die in der Lage sind, solange wie möglich ein hohes Tempo zu gehen".

Zorniger und sein Trainerteam, zu dem erstmals in einem Pflichtspiel Fürths neuer Co-Trainer Marco Konrad gehört, werden also vor allem auch auf den Fitnessstand der sechs Spieler schauen, die während der Länderspielpause bei ihren jeweiligen Nationalteams waren. Torwart Jonas Urbig, Mittelfeldspieler Robert Wagner und Stürmer Tim Lemperle sammelten bei der deutschen U 21 Spielpraxis und Erfolgserlebnisse, Angreifer Lukas Petkov gab sein Debüt für das bulgarische A-Team. Verteidiger Oualid Mhamdi war mit der U 23 Marokkos unterwegs, sein Abwehrkollege Oussama Haddadi wurde trotz eines kleinen Muskelfaserrisses vom tunesischen Nationalteam angefordert. Ob für ihn die Zeit bis Freitagabend reicht, ist noch ungewiss - alle anderen Rückkehrer sind fit und einsatzfähig. Damit muss Zorniger im Derby nur auf Mittelfeldspieler Devin Angleberger (Trainingsrückstand nach Handbruch) verzichten.

Gießelmanns Routine ist gefragt

Definitiv im Kader stehen wird dagegen Niko Gießelmann. Ob er den zuletzt vereinslosen Linksverteidiger, der in der Vorwoche nachverpflichtet wurde und das Frankenderby bereits aus seiner ersten Zeit beim Kleeblatt (2013 bis 2017) kennt, direkt in die Startelf beordert, ließ Zorniger noch offen: "Ich bin in engem Austausch mit Niko. Er spielt seine Rolle im Training bisher sehr stabil, aber nach vier Monaten, in denen er eigentlich nicht gespielt hat, fehlt natürlich noch das eine oder andere", weiß sein Trainer, betont aber zugleich: "Niko ist ein erfahrener Spieler, der weiß, auf was es in der einen oder anderen Situation ankommt."

Egal, ob von Anfang an oder als Joker: Die Routine von Gießelmann (31 Jahre), aber auch von Mittelfeldspieler Julian Green (28), Kapitän Branimir Hrgota (30) und dessen Sturmkollege Dennis Srbeny (29) wird für die junge Fürther Mannschaft besonders im gewohnt hitzigen Nachbarschaftsduell mit dem 1. FC Nürnberg wichtig werden.

Zornigers Rückkehr an die Seitenlinie

Dann auch wieder mit Zorniger an der Seitenlinie. Nach seiner Sperre aus dem Hertha-Spiel, aufgrund der er die Partie gegen Hannover von den Zuschauerrängen aus verfolgen musste, "bin ich nun wieder auf der Bank. Das wird mir guttun und hoffentlich auch der Mannschaft", kündigt der zweifache Familienvater an. "Das, was ich gegen Hannover auf der Tribüne zurückhalten musste, werde ich versuchen rauszufeuern, den Schiedsrichter dabei aber weitgehend außen vor zu lassen." Sorgen, aufgrund der besonderen Atmosphäre zu überdrehen, hat er keine: "Ich gehe davon aus, dass ich mich hochgradig im Griff habe." Auch weil Zorniger weiß: "Wenn wir das Ding nur emotional angehen, dann wird es schwierig."

Duell mit Fiel als Aufeinandertreffen "zweier Philosophien"

Bei einem Gegner, dem der Fürther Coach "eine gute und junge Mannschaft" attestiert. "Sie haben viele Spieler mit ordentlicher Geschwindigkeit und sie haben auch Spieler, die fußballerisch Dinge lösen können." Aufgrund des letzteren Aspekts ordnet Zorniger das Duell mit seinem Trainerkollegen Cristian Fiel auch als Aufeinandertreffen "zweier Philosophien" ein: "Bei mir ist es vielleicht mehr der Säbel und nicht so sehr der Degen. Cristian lässt Fußball spielen auf Teufel komm raus, wir lassen pressen auf Teufel komm raus - wer das besser macht, wird gewinnen."