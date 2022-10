Zornigers Auftakterfolg "kein Trainersieg"

Alexander Zorniger coachte Fürth bei seinem Debüt zu einem wichtigen Dreier gegen Bielefeld. Nach wenigen Tagen im Amt sah er sich aber nicht als Hauptgrund für den Sieg.

Es war eine denkbar schwere Situation für Alexander Zorniger gewesen: Gerade zum Schlusslicht geworden, hatte der ehemalige Stuttgarter die Spielvereinigung aus Fürth übernommen und sah sich direkt im ersten Spiel Arminia Bielefeld gegenüber, das letzte Woche die Rote Laterne an das Kleeblatt abgegeben hatte. Im direkten Duell kehrte ein 1:0 der Fürther die tabellarische Situation wieder um. "Ich glaube es war ein sehr verdienter Sieg", gab Zorniger nach Abpfiff der Partie gegenüber Vereinsmedien zu Protokoll.

Zorniger lobt und fordert noch mehr Druck

Angetan war er von der gruppentaktischen Arbeit seiner Schützlinge: "Wir haben sehr aggressiv nach vorne raus verteidigt. Die Dreierkette hat konzentriert nachgeschoben, dadurch haben wir immer guten Zugriff gehabt." In Sachen Gegenpressing könne sein Team aber noch zulegen, so der 55-Jährige, der sich mehr Aktionen wie vor dem spielentscheidenden Treffer wünschte: "In der einen Situation sind wir drinnen geblieben und haben die Torchance genutzt."

Auch so kurz nach Amtsantritt war dem Kleeblatt der neue Stil bereits anzumerken - obwohl Zorniger '"Sky" gegenüber angab, kaum auf sein Team eingewirkt zu haben: "Ich weiß, das hört sich nicht gut an, aber es war viel, was sie fußballerisch schon drauf haben. Ich bin richtig gut in meinem Job, aber in vier Tagen ist es ein Spielersieg und kein Trainersieg."

Sieb widerspricht seinem Coach

Einer der entscheidenden Spieler war Armindo Sieb gewesen, der mit seinem ersten Zweitligator den goldenen Treffer beisteuerte. Ein "mega Gefühl" für den Youngster, der seinem neuen Coach entgegen dessen These einen großen Anteil an dem wichtigen Sieg beimaß: "Der Trainer hat uns super vorbereitet auf das Spiel. Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber wir haben schon vieles gut umgesetzt." Damit habe sich der Bundesligaabsteiger das "Quäntchen Glück" verdient, das es beim Siegtreffer gebraucht hatte.

Wir feiern jetzt die drei Punkte, aber der Weg ist noch lang. Branimir Hrgota

Kapitän Branimir Hrgota trat derweil ein wenig auf die Euphoriebremse. "Wir feiern jetzt die drei Punkte, aber der Weg ist noch lang", so der Schwede, der eine mentale Entwicklung seines Teams lobte: "Jeder hat gezeigt, dass wir die drei Punkte unbedingt hier behalten wollten. Das haben wir auch früher schon gezeigt, aber jetzt sind wir über die Linie gegangen und haben den Sieg geholt."

Einen Sieg, der den Fürthern Selbstbewusstsein für die kommende Aufgabe bei Eintracht Braunschweig (6. November, 13.30, LIVE! bei kicker) geben dürfte, die Sieb mit einer simplen Marschroute "erledigen" möchte: "Von Spiel zu Spiel denken und unser Bestes geben."