Zorniger: "Wer am Wochenende keinen Bock hat zu laufen, Arm hoch"

Erster gegen Zweiter heißt es am Samstag am Millerntor, wenn der FC St. Pauli die SpVgg Greuther Fürth empfängt. Alexander Zorniger redete auf der Pressekonferenz am Donnerstag nicht lange um den heißen Brei herum.

Den Daumen nach oben recken konnte Fürths Coach Alexander Zorniger in der letzten Zeit sehr häufig. Auch am Millerntor? IMAGO/Zink

"Wir freuen uns extrem, wir haben am 20. Spieltag ein Topspiel, das wir uns verdient haben - die Jungs sind total heiß", blickte der Kleeblatt-Coach auf das Gipfeltreffen voraus. Seine Schützlinge müsse er deshalb auch etwas einbremsen und den Unterschied zwischen den zwei Ebenen - Emotion und Aufgabe - eindringlich erklären. Denn nur mit Emotion würde man in der besonderen Atmosphäre am Millerntor nicht weiterkommen.

Der 56-Jährige ist sich sicher, dass St. Pauli einen richtigen Hals habe nach dem Pokalaus gegen Düsseldorf (3:4 i. E.). "Es würde mich wundern, wenn nochmal so eine Performance rauskommt." Denn die Hamburger seien mental extrem gefestigt und ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. "Sie arbeiten sehr gut und effektiv gegen den Ball, haben aber auch eine klare Struktur mit dem Ball, die sich auch immer dem Gegner anpasst", beschreibt Zorniger die Vorzüge des Kontrahenten, der einen Fußball verkörpere, von dem auch er überzeugt sei.

Dazu käme eine herausragende Laufstärke. 134 Kilometer rissen die Hamburger beispielsweise beim Ligaspiel in Düsseldorf (2:1) ab. “Da müssen wir rankommen", fordert der Trainer. "Wer am Wochenende keinen Bock hat zu laufen: Arm hoch, und dann suchen wir jemanden, der das kann."

Zorniger ist stolz auf sein Team

Dass eventuell der physische Aspekt nach den 120 Pokalminuten St. Paulis eine Rolle spielen werde, glaubt Zorniger nicht. Falls aber doch, gelte es daraus einen Vorteil zu generieren. Dazu bereit sei sein Team, das der Schwabe ausdrücklich lobte: "Wir gehen nicht alles nur im Hurra-Stil an. Die Jungs sind auch bereit, bis zur letzten Situation das eigene Tor zu verteidigen." Wenn man so eine Mannschaft habe, die sich in alles reinhaue und jeden einzelnen verlorenen Zweikampf als persönliche Niederlage sehe, freue man sich natürlich, meinte Zorniger. Gepaart damit, jederzeit ein Tor machen zu können, "bringt dich das automatisch näher an den Sieg heran".

Wie so oft geschehen in den letzten neun Spielen, in denen die SpVgg auf eine Superserie zurückblickt (7/2/0), die die Franken auf Platz 2 katapultiert hat. Dies führe jedoch trotz des Glaubens an die eigene Stärke nicht dazu, nach 20 Spieltagen zu sagen: "Jetzt ziehen wir es durch", hält der Coach den Ball bezüglich eines möglichen Aufstiegs flach, denkt aber an die in den letzten beiden Spielzeiten oft verletzte Seele der Anhänger: "Nach zwei richtigen Drecksjahren auch von der Regelmäßigkeit der Ergebnisse her gesehen genießt der Kleeblatt-Fan die aktuelle Situation."