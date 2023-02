Zorniger vor erstem Frankenderby: "Unvorstellbar, dass die Emotionen nicht auf den Platz kommen"

Das 270. Frankenderby wird am Samstagabend unter Flutlicht im altehrwürdigen Ronhof in Fürth ausgespielt. Alexander Zorniger, Trainer der SpVgg Greuther Fürth, steht vor seiner Premiere auf dieser Bühne - und muss seine Mittelfeldzentrale umbauen.

Es ist das wohl geschichtsträchtigste Fußball-Duell des Landes und elektrisiert eine ganz Region, wenn die beiden großen fränkischen Vereine in Weiß-Grün und Rot-Schwarz aufeinandertreffen. Die Bedeutung des Duells der beiden aneinandergewachsenen Städte Fürth und Nürnberg hat SpVgg-Trainer Alexander Zorniger bereits erfahren: "Als ich beim Metzger war, als ich im Möbelgeschäft war, haben mir die Leute gesagt, dass drei Punkte doch ganz gut wären. Finde ich auch - und deswegen werden wir es auch so angehen, dass wir auf diesen Sieg spielen."

Im Fanlager ist die Bedeutung also klar, doch wie sieht es innerhalb des Teams aus? "Die Emotionen müssen da sein und es wäre unvorstellbar, dass die Emotionen nicht auch auf den Platz kommen", so Zorniger über seine junge Mannschaft. In der Emotionalität sei es aber manchmal schwierig, "deine Aufgabe zu erfüllen". Deswegen rät der 55-Jährige zu "Routinen in den Abläufen" und sich nur auf die "eigenen Aufgaben" zu fokussieren, "die Emotionen werden sowieso hereingebracht". Angesichts des mit 16.626 Zuschauern ausverkauften Sportpark Ronhof eine realistische These.

"Die würden wahrscheinlich vor Lachen umfallen"

Das Umfeld in Fürth braucht Zorniger deshalb nicht extra motivieren: "Wenn ich mich jetzt nochmal hinstelle und sage 'Hey Kleeblatt-Fans, unterstützt uns am Wochenende, das wäre wichtig', dann würden sie wahrscheinlich vor Lachen umfallen. Du musst es keinem Fan mehr klarmachen". Gerade weil die zuvor in Nachbarschaftsduellen gegen den "Club" erfolgsverwöhnten Fürther im letzten Derby so gar nichts zu lachen hatten, ist man bei der Spielvereinigung bestrebt, wieder für eine positive Stimmung zu sorgen. Denn die Pleite zum Rückrundenauftakt in Kiel war bereits ein Dämpfer. Zuvor gab es unter Zorniger vier Spiele mit Punkten (3/1/0).

Jung stünde als Ersatz bereit

Einen Wermutstropfen gibt es für die Spielvereinigung vor dem Duell. Max Christiansen hat sich im Training am Mittwoch eine "leichte muskuläre Verletzung" zugezogen, bei der Zorniger "kein Risiko eingehen" wolle. Der laufstarke Mittelfeld-Abräumer könnte von Gideon Jung (Rückkehr nach Gelb-Rot-Sperre) vertreten werden. Entweder rutscht der Ex-HSV-Profi dann auf die Sechs oder in die Verteidigung, um Sebastian Griesbeck ins Mittelfeld zu schieben. Während Eigengewächs Timothy Tillman wegen einer Rot-Sperre ein letztes Spiel zusehen muss, könnte Winter-Neuzugang Lukas Petkov im Laufe des Spiels sein Debüt für das Kleeblatt feiern.