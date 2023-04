Zorniger und die Masterfrage

Nach zwei Erfolgen in Serie hat Fürth den Vorsprung auf Rang 16 auf neun Punkte ausgebaut. Mit einem Sieg am Samstag in Rostock (13 Uhr, LIVE! bei kicker) kann die SpVgg dem vorzeitigen Klassenerhalt ein weiteres entscheidendes Stück näherkommen. Für Trainer Alexander Zorniger geht es neben den drei möglichen Punkten aber auch um Grundsätzliches.

Die Erleichterung am vergangenen Freitagabend nach dem 2:1-Heimsieg gegen Regensburg war im Fürther Ronhof förmlich greifbar. Mit nun neun Punkten Vorsprung auf den Jahn und damit den Relegationsplatz machte das Kleeblatt einen immens wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib. "Es hat sich punktemäßig wie eine Befreiung angefühlt - und das war es auch", blickte Alexander Zorniger am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock noch einmal zurück. "Durch sind wir aber noch nicht", mahnte der Trainer, "dafür ist die 2. Liga wie jedes Jahr zu schwer zu berechnen."

Um am Samstag mit einem Sieg bei dann noch fünf ausstehenden Spielen einen weiteren vorentscheidenden Schritt in Richtung Ligaerhalt zu machen, ist für Zorniger vor allem eines wichtig: "Wie kann man die Leistung über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau halten? Das wird die Masterfrage sein." Ergebnistechnisch hat es seine Mannschaft in den vergangenen Wochen nämlich überwiegend gut gemacht (drei Siege aus vier Spielen), leistungstechnisch nicht immer.

"Bei der Reproduzierbarkeit von Leistung über einen längeren Zeitraum müssen wir uns deutlich verbessern", lautet deshalb Zornigers klarer Auftrag. Mit den Fortschritten, die Fürth bisher unter ihm gemacht hat, ist der 55-Jährige aber grundsätzlich zufrieden: "Die Prozesse greifen ineinander - nicht immer mit der Geschwindigkeit, wie ich es gerne hätte, aber die Mannschaft bildet immer mehr Facetten ab von dem Spiel, wie wir es gerne haben möchten."

Hrgota kehrt nach Sperre zurück

Bei der Auswahl, welche elf Spieler es in Rostock für die SpVgg richten sollen, steht Zorniger womöglich der komplette Kader zur Verfügung. Inklusive Gideon Jung standen am Donnerstag alle 22 Feldspieler und alle drei Torhüter auf dem Platz. Jung wird nach dem Check von Regensburgs Prince Osei Owusu, der zur verletzungsbedingten Auswechslung des 28-Jährigen geführt hatte, am Freitag, wenn für ihn das Protokoll zum Umgang mit Kopfverletzungen ausläuft, getestet - gibt er grünes Licht, steht er im Spieltagskader. Sicher mit dabei sein wird wieder Branimir Hrgota, der gegen den Jahn eine Gelbsperre absitzen musste. Ob der Kapitän im Sturm oder auf der Zehn spielt, ist aber noch offen.

Die Verteilung der Plätze dahinter sollte dagegen klar sein: Max Christiansen ist ohnehin als Sechser gesetzt, die beiden Achter-Positionen dürften an Julian Green und Tobias Raschl gehen. Letzterer hatte gegen Regensburg nach seiner Einwechslung zusammen mit Dickson Abiama "richtig Rabatz" gemacht, wie Zorniger nach dem Spiel positiv hervorhob. Auf der PK am Donnerstag führte er sein Lob aus: "Es war gut zu sehen, dass Tobi nach seinen individuell eigentlich ordentlichen Leistungen, aber immer wieder auch mit individuellen Lösungen, jetzt Lösungen gefunden hat, die auch der Mannschaft geholfen haben."

Rostock seit acht Spielen ohne Sieg

Diese teamorientierten Lösungen werden auch in Rostock gefragt und gefordert sein, wenn das Kleeblatt nach dem 2:0 am Ostersonntag in Sandhausen zum zweiten Mal in diesem Jahr auswärts Zählbares mit nach Franken nehmen möchte. Obwohl der FC Hansa seit acht Spielen auf einen Sieg wartet und die drei Spiele unter Neu-Trainer Alois Schwartz allesamt verlor, warnt Zorniger vor der Partie beim Tabellenvorletzten: "Wir wissen, dass es in ein sehr stimmungsvolles Stadion geht und dass es ein hochintensives Spiel wird. Sie werden extrem übers schnelle Umschalten kommen und haben mit Kai Pröger einen pfeilschnellen Spieler, der die Halbspuren extrem gut anläuft."

Auch vor den Standardsituationen der Kogge, deren weiten Einwürfen und ihrer "Aggressivität, auch nach Ballverlustsituationen" müsse sein Team gewappnet sein - erst recht, weil das "alles Situationen" sind, "mit denen wir dieses Jahr schon gefremdelt haben". Für die SpVgg gilt es also, die passenden Antworten zu finden - als Gegenmittel für Rostocks Stärken und auf Zornigers Masterfrage.