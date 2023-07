Zorniger und die "8-bis-15-Prozent"-Frage

Seit 2018 (3:1 gegen Sandhausen) hat die SpVgg Greuther Fürth ihr Auftaktspiel nicht mehr gewinnen können. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Paderborn 07 soll sich das aus Sicht des Kleeblatts wieder ändern. Trainer Alexander Zorniger sieht sein Team für einen erfolgreichen Saisonstart gut gerüstet.

Startet mit den Fürthern am Sonntag in die neue Saison: Trainer Alexander Zorniger. IMAGO/Zink

Einen ersten Vorgeschmack, wie groß die Vorfreude in Fürth auf die neue Zweitligasaison ist, bekamen Spieler, Trainer und Verantwortliche des Kleeblatts bereits am vergangenen Samstag, als zur Saisoneröffnung über 4000 Fans zum Ronhof strömten. Aktuell 6771 verkaufte Dauerkarten - 600 mehr als zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr - sowie 9500 bis 10000 erwartete Zuschauer am Sonntagnachmittag gegen Paderborn zeigen, dass die Lust auf die SpVgg nicht unter der (kurzen) Sommerpause gelitten hat, ganz im Gegenteil. "Es freut mich und die Truppe, dass ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Euphorie da sind", zeigte sich Trainer Alexander Zorniger auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag zufrieden.

Die leidenschaftlichen und attraktiven Auftritte der Mannschaft unter dem 55-Jährigen haben bei vielen Fürthern wieder das Interesse am Kleeblatt geweckt. Genauso, so Zornigers Wunsch, soll es bei der SpVgg weitergehen: "Wir gehen mit Selbstvertrauen in die neue Saison und möchten den Lauf, den wir letzte Saison in vielen Heimspielen hatten, fortsetzen."

Auf beiden Seiten fielen in der Vorbereitung viele Treffer

Auch wenn er sich "8 bis 15 Prozent nicht ganz sicher" ist, "auf welchem Level wir gerade sind", sieht der Chefcoach die Vorzeichen für einen erfolgreichen Start gegeben: "Wir sind körperlich in einem sehr guten Zustand und zudem immer in der Lage, Tore zu schießen." Das haben nicht nur die Spiele unter Zorniger in der Vorsaison gezeigt, sondern auch die aktuelle Vorbereitung: 28-mal traf seine Mannschaft in den sechs Testspielen, zuletzt viermal gegen den FC Liverpool (4:4). So sehr der Offensivmotor also schon auf Hochtouren läuft, so sehr bereitet die defensive Stabilität noch Sorgen. Nach zwei Zu-null-Siegen in den ersten beiden Testspielen kassierte Fürth in den darauffolgenden vier Partien 13 Gegentreffer.

Für Zorniger ist dieser Umstand vor allem eine Frage der richtigen Balance. "Es geht darum, dass jeder dieses Verantwortungsbewusstsein hat, dass jedem klar ist, wo er sich gerade auf dem Platz befindet und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man eine Aktion spielt, dass diese hochprozentig erfolgreich ist." Heißt: Je nach dem, wo sich der Ball gerade im Spiel befindet, soll seine Mannschaft mal mehr und mal weniger Risiko gehen.

Die "Entscheidung für dieses Wochenende" fällt auf Urbig

Kein Risiko eingehen wird Zorniger bei Oussama Haddadi, der aufgrund muskulärer Probleme an der Oberschenkel-Rückseite auszufallen droht. Innenverteidiger-Kollege Damian Michalski indes wird wohl im Kader stehen: Der 25-Jährige, der in der Generalprobe gegen Liverpool nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung wegen Oberschenkelproblemen wieder vom Feld musste, ist seit Freitag wieder im Training. Gegen Paderborn wird der Pole aber höchstwahrscheinlich zunächst nur auf der Ersatzbank sitzen, da Zornigers Dreierkette mit Maximilian Dietz, Gideon Jung, dessen Auswechslung gegen Liverpool eine Vorsichtsmaßnahme war, und Luca Itter steht.

Hinter dieser Abwehrreihe wird Jonas Urbig das Tor hüten. Der 19-Jährige hat dem zuletzt angeschlagenen Andreas Linde, der bisherigen Nummer 1, also den Rang abgelaufen - vorerst zumindest. Als "Entscheidung für dieses Wochenende" bezeichnet Zorniger seinen Entschluss, dem Youngster, "der es auch im Spiel mit dem Ball richtig gut macht", den Vorzug zu geben. "Jonas wird spielen, weil Andy jetzt erst in die Trainingswoche eingestiegen ist", erklärt der Trainer.

Wenn wir die Wechsel machen, kriegen wir normalerweise noch mal einen Qualitätsschub - so wie zuletzt gegen Liverpool. Alexander Zorniger

Offen ist indes noch die Sturmbesetzung. Vieles spricht für das Duo Dennis Srbeny (29) und Tim Lemperle (21). Der Routinier und der Youngster harmonieren gut und durften zuletzt auch im Duell mit Liverpool beginnen. Doch Armindo Sieb (zwei Tore) und Lukas Pektkov (ein Treffer) machten nach ihrer Einwechslung viel Werbung für sich und könnten Zorniger noch mal ins Grübeln bringen.

"Es hat sich definitiv herauskristallisiert, dass uns alle vier weiterbringen können - das ist für mich das Wichtigste gerade eben", hat der Familienvater das Gesamtgefüge im Blick. "Ich sehe den Stürmer nicht als Einzelkämpfer, wie er sich selbst vielleicht sieht", betont der gebürtige Schwabe. "Ich sehe gerade eben nur wenige Möglichkeiten, dass ein Stürmer bei uns 90 Minuten durchspielt. Wenn wir die Wechsel machen, kriegen wir normalerweise noch mal einen Qualitätsschub - so wie zuletzt gegen Liverpool." Gute Vorzeichen also, um die Euphorie rund um das Kleeblatt aufrechtzuerhalten oder sogar weiter zu schüren.