Zorniger über Fan-Unmut: "Erstaunlich ist das richtige Wort"

Selbst nach einem lang ersehnten deutlichen Sieg war bei der SpVgg Greuther Fürth nicht alles im grünen Bereich. Cheftrainer Alexander Zorniger ärgerten Unmutsbekundungen zur Halbzeit und der "ein oder andere Zweifel".

Das 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg war für die Spielvereinigung der erhoffte Befreiungsschlag. Zum ersten Mal in dieser Saison erzielten die Franken mehr als zwei Tore in einer Partie, zum ersten Mal gewannen sie ein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied. "Ich weiß nicht, wann wir zuletzt mit drei Toren Unterschied gewonnen haben", gab Julian Green nach der Partie ehrlich zu. Der letzte Sieg in dieser Höhe lag fast zwei Jahre zurück: In der Aufstiegssaison schlug man Eintracht Braunschweig mit 3:0.

Also alles in Butter? Mitnichten. Die insgesamt sehr zerfahrene erste Halbzeit quittierte ein kleiner, aber deutlich vernehmbarer Teil des Fürther Publikums mit Pfiffen. Während der zweiten Hälfte lieferte sich der Cheftrainer sogar noch ein kleines Wortgefecht mit einem Fan auf der Haupttribüne. Auch weit nach Schlusspfiff war Zornigers Ärger noch nicht verraucht. Auf der Pressekonferenz wollte der Schwabe das Thema zunächst noch klein halten und sprach von einem "kleinen bisschen Unruhe". Darauf angesprochen, ob es denn nicht "erstaunlich unruhig" war, bestätigte Zorniger: "Erstaunlich ist das richtige Wort. Darüber werden wir nächste Woche mal sprechen."

"Ob es uns dann so hilft, ist die andere Frage"

Green, umtriebiger Joker und Schütze des 1:0, nahm die Pfiffe ebenfalls wahr: "Das sind die Fans, das ist ihre Meinung. Die kommen hier ins Stadion und wollen ein gutes Spiel sehen. Und wenn sie nicht zufrieden sind, können sie pfeifen", gab sich der Mittelfeldspieler diplomatisch. "Ob es uns dann so hilft, ist die andere Frage. Aber im Endeffekt ist es egal."

"Mein Verständnis von einer Anwesenheit im Stadion ist relativ klar, dass man unterstützt", so Zorniger weiter. "Fürth und Profifußball, sprich 1. und 2. Liga ist kein Automatismus. Magdeburg reist mit 2500 Leuten hier an, Dresden spielt 3. Liga mit einem unfassbaren Publikum. Kaiserslautern braucht vier Jahre, bis sie aus der 3. Liga wieder rauskommen. Und wir denken, das ist alles Automatismus", legte der Fußballlehrer nochmal in Richtung Fans nach.

"Das war heute für mich mehr als ein Sieg mit drei Toren und drei Punkten", strich Zorniger die Bedeutung heraus. "Das war ein Sieg gegen den ein oder anderen Zweifel, mit dem wir immer noch umgehen müssen im Team. Ich spreche nicht von außerhalb, ich spreche vom Team." Wen oder was er damit meinte, führte der 55-Jährige nicht weiter aus.

Zorniger bedankt sich persönlich und sucht Dialog

Nach der "richtig guten zweiten Halbzeit" war "auf einmal auch wieder gute Stimmung im Stadion", so Zorniger, der die aktive Fanszene von seiner Kritik explizit ausnahm. Vielmehr nahm sich der Coach nach Abpfiff noch gut 30 Minuten Zeit, um sich bei der Gruppe der immer noch singenden und feiernden Ultras zu bedanken und den Dialog zu suchen. Zu denen, die mit Unmutsbekundungen und Pfiffen aufgefallen sind, will sich Zorniger "in den nächsten Tagen" nochmal äußern.

Erwartungshaltung und Realität beim Bundesliga-Absteiger, der fünf Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz steht, sich nach einem katastrophalen Start (unter Marc Schneider) vor allem in den Heimspielen unter Alexander Zorniger sehr stabilisiert hat (16 von 18 möglichen Punkten), scheinen bei dem ein oder anderen weit auseinanderzuklaffen.