Zorniger: "Sie können Ralf-Rangnick-Fußball sagen - mit Red Bull hat das nichts zu tun"

Die ersten drei Auswärtsspiele in diesem Jahr hat die SpVgg Greuther Fürth verloren. Nun ist das Kleeblatt beim FC St. Pauli zu Gast - und setzt auf "einen anderen Weg", wie Trainer Alexander Zorniger sagt.

Alexander Zorniger wollte es nicht schon wieder ausbreiten. "Weil es schon ein paar Mal Thema war, interessiert es mich heute nicht", sagte Fürths Trainer, als er bei der Pressekonferenz vor der Partie beim FC St. Pauli auf die Auswärtsschwäche angesprochen wurde. Von elf Dienstreisen ist das Kleeblatt nur ein einziges Mal mit drei Punkten zurückgekommen - und jetzt treffen die Fürther auch noch auf die Mannschaft der Stunde.

Seit Fabian Hürzeler den Trainerposten am Millerntor übernommen hat, sind die Hamburger auf der linken Spur unterwegs. Sechs Spiele, sechs Siege: Es ist eine beeindruckende Statistik, die Hürzeler vorzuweisen hat - Zahlen, die nicht gerade dafür sprechen, dass Fürth auswärts die Kurve kriegt. Allerdings hat Zorniger die eine oder andere Idee, wie in Hamburg eine Überraschung zu schaffen sein könnte. "Wir sind es die ganze Woche ein bisschen anders angegangen", sagte der 55-Jährige, nannte aber keine Details. Nur so viel: Er habe der Mannschaft "noch zwei, drei Lösungen aufgezeigt, die für uns erfolgsversprechend sind".

Mir ist vor allem wichtig, dass wir mit unserer Spielweise für etwas stehen. Alexander Zorniger

Ohnehin ist das Kleeblatt, wie Zorniger sagt, "immer noch in der Findungsphase". Der frühere VfB- und Leipzig-Trainer steht zwar schon seit Ende Oktober an der Seitenlinie des Bundesliga-Absteigers - am Ende ihres Weges ist die Fürther Mannschaft aber noch lange nicht. "Mir ist vor allem wichtig", betont Zorniger, "dass wir mit unserer Spielweise für etwas stehen." Nur für was? Den Fürther Flachpass - oder doch eher für den Red-Bull-Fußball, den Zorniger gerne spielen lässt?

Es ist ein Mix. "Fürther Flachpass, das mag vielleicht ein Thema sein", sagt Zorniger, weist aber auch darauf hin, dass er für einen Gegen-den-Ball-Ansatz stehe. "Sie können Ralf-Rangnick-Fußball sagen - mit Red Bull hat das eigentlich nichts zu tun", sagt der Schwabe, der mit seinen Ideen von Rangnick inspiriert ist.

Ballbesitzfußball und Gegenpressing: Zorniger will beides in Einklang bringen - am liebsten schon am Samstag, wenn Fürth "in einem der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland" spielt.