Zorniger lobt gute Arbeit "zu jedem Zeitpunkt"

Die SpVgg Greuther Fürth reitet weiter auf der Erfolgswelle und hat nun sogar zum Spitzen-Trio der 2. Bundesliga aufgeschlossen. Den wichtigen Sieg im Verfolgerduell in Paderborn hatten die Fürther nicht nur ihrem überragenden Schlussmann zu verdanken.

Die Wintervorbereitung war für das Kleeblatt zumindest ergebnistechnisch nicht erfolgreich. In drei Spielen gegen Stuttgart (1:6), Ingolstadt (0:1) und Basel (2:2) gab es kaum Erfolgserlebnisse. Zum Auftakt der Rückrunde am Sonntagmittag waren die Fürther allerdings wieder zurück in alter Form.

Schwungvoller Start des Kleeblatts

Armindo Sieb belohnte einen guten ersten Durchgang der SpVgg mit seinem wuchtigen Schuss zum 1:0 (33.). Vor allem die dominante Anfangsphase des Kleeblatts überzeugte, ehe die Paderborner mit der Zeit etwas besser ins Spiel kamen. "Ich finde, dass wir 15 Minuten sehr gut im Spiel waren mit zwei sehr guten Torchancen. Dann haben wir aber die Räume nicht mehr so gut geschlossen wie zuvor", wird Zorniger von den Fürthern zitiert, "dann hat Paderborn natürlich die Qualität, um daraus etwas zu kreieren."

Und das gelang dem SCP - jedenfalls bis kurz vors Tor: Vor allem in der zweiten Hälfte erspielte sich die Elf von Lukas Kwasniok zahlreiche dicke Chancen, brachte die Kugel aber nicht im Tor der Gäste unter.

Einen elementaren Anteil daran hatte Schlussmann Jonas Urbig, der mehrfach überragend parierte, unter anderem einen Strafstoß entschärfte. "Mit unserem Torwart waren wir dann noch ganz gut im Spiel, mit dem gehaltenen Elfmeter dann auch noch", fügt Zorniger an, wollte die Leistung seiner restlichen Mannschaft allerdings keinesfalls schmälern: "Ich glaube, er war einfach das Ende einer Kette, die davor richtig gut gearbeitet hat. Zu jedem Zeitpunkt."

Urbig: "So konnte ich dann auch meinen Job machen"

Matchwinner Urbig freute sich nach der Partie über ein "schönes Gefühl", wollte seine bockstarke Leistung jedoch nicht in den Himmel heben: "Wir mussten auch viel verteidigen, vor allem gegen Ende. Deswegen haben sich die Chancen für Paderborn dann auch summiert und so konnte ich dann auch meinen Job machen, um der Mannschaft zu helfen."

Fürth klopft ganz oben an

Am Ende einer unterhaltsamen Partie stand ein knapper 1:0-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel, der das Kleeblatt in der Tabelle weiter nach oben katapultierte. Mit 32 Zählern aus 18 Spielen ist Fürth jetzt Vierter.

"Wir sind sehr happy mit dem 1:0. Wenn ich den xGoals-Wert sehe, muss ich auch nicht sagen, dass es zu 100 Prozent verdient war", gibt Zorniger zu, doch das wird dem 56-jährigen Cheftrainer egal sein. "Die Jungs haben von Anfang an wieder gezeigt, welche Qualitäten sie haben und auch die Spieler, die reingekommen sind, haben uns sehr geholfen. Deshalb sind wir sehr happy mit den drei Punkten."