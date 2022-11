Zorniger: Lieber Realismus statt Euphorie

Drei Siege in Serie machen Fürth zum derzeit formstärksten Team der 2. Liga. Dieser Trend soll sich - ungeachtet der personellen Probleme in der Defensive - auch am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Spitzenreiter Darmstadt fortsetzen.

Seit Alexander Zorniger den Trainerjob in Fürth übernommen hat, läuft es wieder beim Kleeblatt. Dem 1:0 gegen Bielefeld zum Einstand des 55-Jährigen bei der SpVgg folgten in der englischen Woche in Braunschweig und gegen den HSV zwei weitere Dreier mit demselben Ergebnis. "Die Stimmung ist akzeptabel", versprühte der gebürtige Schwabe auf der Pressekonferenz am Freitag dennoch keine Euphorie, sondern übte sich stattdessen lieber in Realismus: "Vom Lächeln der Menschen, die mir begegnen, fühlt es sich an, dass wir an die Aufstiegsplätze anklopfen. Fakt ist aber, dass wir drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz weg sind."

Im Idealfall soll der Vorsprung am Sonntag weiter ausgebaut werden, doch das Duell am Böllenfalltor hat es in sich: Mit Darmstadt wartet nicht nur der Tabellenführer auf die derzeit auf Rang 9 liegenden Mittelfranken, sondern auch der bereits feststehende Herbstmeister. "Das wird eine knackige Aufgabe, uns wird einiges an Intensität erwarten", ahnt Zorniger, baut aber auf das Selbstverständnis, das seine Truppe seit seinem Amtsantritt entwickelt hat und beim jüngsten Heimsieg gegen den HSV sowohl kämpferisch als auch spielerisch eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. "Es hilft der Truppe, dass sie gesehen hat, dass sie gegen ein Top-Team mithalten kann", betont der Coach und will deshalb auch bei den Lilien an der zuletzt praktizierten Herangehensweise - hoch verteidigen und attackieren - festhalten. Denn: "Ich halte grundsätzlich relativ viel von einer eigenen Überzeugung, die sollte sich auch in der eigenen Spielweise widerspiegeln. Die Jungs treffen auf dem Platz gute Entscheidungen, und darauf vertraue ich weiter."

Überzeugt ist Zorniger auch davon, dass die Mannschaft die aus dem HSV-Spiel resultierenden Ausfälle in Darmstadt gut auffangen wird. Sein Credo: "Jetzt kriegen die nächsten die Chance, das fortzuführen, was die anderen gut gemacht haben. Ich freue mich darauf, das zu sehen." Dass Marco Meyerhöfer, der gegen Hamburg erst in der 90. Minute eingewechselt wurde, rechts hinten wieder für Simon Asta in die Startelf rückt, hatte der Trainer fest eingeplant.

Linde und Griesbeck fehlen

Zu zwei anderen Wechseln wird er gezwungen: Andreas Linde hat sich eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, für die Nummer 1 rückt Leon Schaffran ins Tor. In der Innenverteidigung fehlt Sebastian Griesbeck (5. Gelbe Karte), seinen Posten übernehmen entweder der zuletzt erkrankte Luca Itter oder Gideon Jung. Letzterer stand nach seiner Knie-OP, der er sich im Sommer dieses Jahres unterziehen musste, in dieser Saison überhaupt noch nicht in der Startelf, Itter zuletzt am 5. Spieltag gegen Kaiserslautern, ehe ihn Oberschenkelprobleme plagten. "Beide machen einen guten Eindruck", hat Zorniger dennoch keine Sorgen.

Ansonsten dürfte er erneut der unter ihm eingespielten und so erfolgreichen Startelf vertrauen. "Das Team auf dem Platz hat richtig gut funktioniert", freut sich der Chefcoach und führt aus: "Deswegen habe ich in den drei Spielen jeweils nur viermal gewechselt, obwohl ich normalerweise immer fünfmal wechsele. Wenn ich die Spieler bringe, muss ich wissen, dass sie das hohe Tempo sofort mitgehen können und sofort die richtigen Entscheidungen treffen." Die bisherigen Auftritte gegen Bielefeld, in Braunschweig und gegen den HSV haben gezeigt, dass das Gebilde auch nach den Ein-/Auswechslungen gut funktioniert. Trotz der hohen Hürde, die es am Sonntag in Darmstadt zu nehmen gilt, wollen Zorniger und seine Mannschaft dies auch im letzten Ligaspiel 2022 beweisen.