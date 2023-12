Zorniger: "Ich tue Fürth gut"

Vom Schlusslicht im Unterhaus zu einem Top-Team der 2. Liga: Die Entwicklung, die das Kleeblatt unter Alexander Zorniger seit Oktober 2022 genommen hat, ist beeindruckend. Fürths Trainer über den Werdergang seiner Mannschaft, seine Ziele und das ruhige Umfeld bei der SpVgg.

Durch das 2:2 auf Schalke blieb die SpVgg Greuther Fürth auch das siebte Ligaspiel in Folge ungeschlagen und beendet die Hinrunde auf einem bemerkenswerten fünften Rang - bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Eine Entwicklung, die den Franken wohl nur die wenigsten zugetraut hatten. Für Alexander Zorniger indes kommt dies "nicht total unerwartet", wie er im kicker-Interview erklärt. "Wenn man den richtigen Staff sowie die richtige Qualität und Mentalität der Spieler hat, dann kann man über einen Zeitraum von nun etwas mehr als einem Jahr auch etwas voranbringen", betont der 56-Jährige.

Der Schwabe hat es in etwas mehr als einem Jahr geschafft, aus einem Abstiegskandidaten ein Spitzenteam zu formen, auch wenn er seine eigene Mannschaft noch nicht als solches bezeichnen will. "Den Begriff Spitzenteam verdient für mich St. Pauli, die sind brutal stabil in ihrem Spiel, schon das ganze Jahr, das habe ich bei einer Zweitligamannschaft selten erlebt." Und wie ordnet er das Kleeblatt ein? "Alle anderen Klubs sind für mich Herausforderer, runter bis zu Platz 18."

Trotz der guten Ausgangslage für die Rückrunde gibt es bei Zorniger (noch) keine Gedanken in Richtung Bundesliga. "Meine Ziele sind immer maximal hoch, sollen sich aber auch immer maximal realistisch anfühlen", sagt der Familienvater, stellt aber zugleich klar: "Sich zu limitieren, gehört überhaupt nicht dazu, wie ich meinen fußballerischen oder meinen Weg generell sehe und ihn bisher gegangen bin."

"Mehr Unterstützung würde uns einfach brutal helfen"

Die Arbeitsbedingungen bei der SpVgg empfindet er dafür als nahezu ideal. "Mir tut einfach dieses Unaufgeregte und trotzdem Leistungsbereite hier gut. Und andersherum, glaube ich, tue ich mit meiner extrem fordernden Art, also jedem jeden Tag irgendwie auf den Geist zu gehen, Fürth gut." Nur in puncto Unterstützung bei den Heimspielen sieht Zorniger noch Luft nach oben: "Mir geht es einfach um die Möglichkeiten, die wir haben. Die Menschen zahlen Eintritt, um bei den Spielen dabei zu sein, und ich kann und will ihnen da auch nichts vorschreiben. Aber noch mehr Unterstützung würde uns manchmal einfach brutal helfen." Damit es für ihn und seine Mannschaft in der Rückrunde vielleicht sogar noch erfolgreicher als in der so starken Hinrunde läuft.

Lesen Sie im kicker-Interview am Montag oder im eMagazine ab Sonntagabend, warum Zorniger Reproduzierbarkeit von Leistung als maßgeblichen Faktor erachtet, wie er in der Stadt wahrgenommen wird und weshalb für ihn die 1. und die 2. Liga manchmal "ein Unterschied wie Tag und Nacht" ist.