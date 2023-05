Zorniger: "Ich bin leider nicht clever genug, um irgendwas mit Mathe gemacht zu haben"

Beim Hinspiel gegen Bielefeld hat Alexander Zorniger seinen Einstand als Trainer der SpVgg Greuther Fürth gegeben - nun steht der zweite Vergleich mit der Arminia an. Vor der Partie will der 55-Jährige zwar keine Rechenspiele anstellen, die Ausgangslage ist aber eindeutig.

Im Grunde ist es eine ziemlich einfache Gleichung. Gewinnen die Fürther am Freitagabend in Bielefeld, so sind sie auch in der nächsten Saison zweitklassig. Mit einem Sieg auf der Alm wäre das Kleeblatt der Arminia zehn Punkte voraus und könnte in den letzten drei Saisonspielen auch nicht mehr von drei anderen Mannschaften überholt werden. Weil das aber daran liegt, dass noch mehrere direkte Duelle anstehen, könnte es durchaus sein, dass die Fürther Rettung nicht auf den ersten Tabellenblick zu erkennen ist.

Aus diesem Grund will sich Alexander Zorniger gar nicht erst mit irgendwelchen Rechnereien aufhalten. Er habe sich in seinem "zwei bis vier Jahre mit dem Thema Fußball beschäftigt", sagte Fürths Trainer mit einer gewissen Portion Süffisanz - er sei aber "leider nicht clever genug, um irgendwas mit Mathe gemacht zu haben".

Zornigers Botschaft war klar: Fokus auf Fußball, keine Zeit für Was-wäre-wenn-Szenarien - schließlich ist Fürth unter der Regie des 55-Jährigen stabil genug, um die letzten Zweifel am Klassenerhalt in den letzten vier Spielen noch auszuräumen.

Wenn es die Möglichkeit gab, in eine ganz andere Richtung zu gehen, haben wir es nicht geschafft. Alexander Zorniger

Seit Zorniger die Spielvereinigung übernommen hat, spielt Fürth eine solide Saison. In der sogenannten Zorniger-Tabelle, die nur die bisherigen 17 Spieltage berücksichtigt, an denen der Nachfolger von Marc Schneider im Amt war, steht der Bundesliga-Absteiger auf Rang 6 - zwar zehn Punkte hinter der Aufstiegsrelegation, allerdings auch zehn Punkte vor der Abstiegszone. Zorniger sagt deshalb: "Es gibt für mich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir die 1,5 oder 1,6 Punkte im Schnitt holen und dann sicher durch sind."

Derzeit hat Fürth unter seiner Führung einen Schnitt von 1,53 Punkten - drei weitere am Samstag genügen, um den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Erst nach der Saison werde er dann eine umfassende Analyse anstellen und dabei auch der Frage nachgehen, warum es zwar ziemlich zügig gelungen ist, die Mannschaft zu stabilisieren - warum im Laufe des Jahres aber nicht noch mehr drin war.

Bei Zornigers Übernahme stand Fürth auf Rang 18

Bei seinem Amtsantritt sei es zwar "voller hier drin, aber irgendwie leerer im Blick" gewesen, sagte Zorniger im Fürther Medienraum - schließlich stand die Mannschaft bei seiner Übernahme Ende Oktober auf Rang 18. Es folgten zehn Punkte aus den ersten vier Spielen unter Zorniger, doch "wenn es die Möglichkeit gab, in eine ganz andere Richtung zu gehen, haben wir es nicht geschafft". Über Rang 9 kam Fürth in dieser Saison nie hinaus. Auch das soll Thema der Großanalyse sein - doch zuvor will das Kleeblatt erst einmal Fakten in Sachen Klassenerhalt schaffen.