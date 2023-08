Zorniger: Fürths Green von Halle-Fans rassistisch beleidigt

Im Zuge des DFB-Pokalspiels Greuther Fürths beim Halleschen FC soll es zu rassistischen Beleidigungen gegen Julian Green gekommen sein. Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger erhob nach Abpfiff entsprechende Vorwürfe.

Nach dem Spiel nachvollziehbarerweise in Rage: Fürths Trainer Alexander Zorniger. picture alliance/dpa

Sportlich hatte Alexander Zorniger nach dem 1:0 seiner Fürther im DFB-Pokal beim Halleschen FC wenig zu sagen. Mit der Führung durch Armindo Sieb und einem nummerischen Vorteil im Rücken (Rote Karte gegen Halles Erich Berko) spielten seine Schützlinge das knappe Ergebnis nahezu ungefährdet, aber auch glanzlos ins Ziel.

Dennoch war dem 55-jährigen Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach getaner Arbeit nicht zum Lachen zumute - aus einem sehr unschönen Grund.

Zorniger kritisiert mangelnde Zivilcourage

So habe sich Kleeblatt-Profi Julian Green während der Partie immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt gesehen. "Mein Spieler wurde mehrmals von den Zuschauer als Affe tituliert", zitierte die dpa Fürths Chefcoach im Anschluss. Zorniger stellte zudem klar, dass besagte Kommentare "nicht nur ein, zwei oder dreimal" zu hören gewesen seien. Sondern sehr viel mehr.

Ein Umstand, der den ehemaligen Leipziger und Stuttgarter dazu veranlasste, Kritik an den umstehenden Zuschauern zu äußern: "Das Stadion ist zu 95 Prozent ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können." Dass dies nicht geschehen sei, konnte sich Zorniger nicht erklären: "So etwas gehört sich einfach nicht - egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert."

Vonseiten der Gastgeber äußerte sich Pressesprecherin Lisa Schöppe zu den Geschehnissen und entschuldigte sich umgehend nach den Ausführungen des Fürther Trainers im Namen des Halleschen FC für das Fehlverhalten einiger Zuschauer.