Zorniger: "Es gab ein besseres und ein erfolgreicheres Team"

Beim Heimsieg über Jahn Regensburg bewies die SpVgg Greuther Fürth Moral. Das befand auch Kleeblatt-Trainer Alexander Zorniger, der aber vor allem mit dem Ergebnis zufrieden war - weniger mit der Art und Weise.

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen. Die jüngste Bilanz liest sich gut bei Fürth, das unter anderem dank seiner Joker auch im umkämpften Spiel gegen Regensburg drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einsackte.

Doch als verdient stufte selbst Trainer Alexander Zorniger den Sieg nicht ein. "Es gab heute ein besseres Team und ein erfolgreicheres Team. Ich bin froh, dass ich der Trainer des erfolgreichen Teams bin", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Freitagabendspiel.

Seine Mannschaft habe in der ersten Stunde sowohl mit als auch ohne den Ball nicht den Fußball gespielt, den man sich vorgenommen hatte. "Wir haben uns nicht gezeigt im Aufbau", kreidete Zorniger seiner Elf an, die kurz nach dem Seitenwechsel durchaus verdient durch den Treffer von Prince Osei Owusu (48.) in Rückstand geraten war.

Wir mussten zwei Mal taktisch umstellen, das ist eigentlich nicht unbedingt etwas, auf das ich stehe. Alexander Zorniger

Bezeichnend: "Wir mussten zwei Mal taktisch umstellen, das ist eigentlich nicht unbedingt etwas, auf das ich stehe", gab Zorniger unumwunden zu. Doch dessen Umstellungen sollten fruchten. Kurz nachdem Sarpreet Singh die Chance auf den Doppelschlag aus Sicht des Jahns ausgelassen hatte (50.), wechselte Zorniger in Tobias Raschl und Dickson Abiama zwei Akteure ein, mit denen sich der Wind drehte. "Die haben dann richtig Rabatz gemacht. Nicht nur Dickson, auch Tobi war richtig gut", lobte der Coach seine Joker.

Den Ausgleich erzielte dann Julian Green vom Punkt (66.), nachdem Regensburgs Leon Guwara der Ball im eigenen Sechzehner an die Hand gesprungen war. Fortan waren die Hausherren besser im Spiel - und ließen auch hinten letztlich weniger zu. Oussama Haddadi, der zuvor als Linksverteidiger gestartet war und laut seinem Trainer "auf Außen nicht so die Effektivität" gehabt habe, rückte bei den Fürthern zurück in die Innenverteidigung und sorgte dort für Stabilität.

Gute Ausgangslage nach Mentalitäts-Sieg

"Nach dem 1:1, beziehungsweise schon davor, war das Stadion da und hat uns geholfen, damit wir richtig reinkommen", kommentierte Zorniger den Auftrieb durch die Fans, der schließlich im 2:1-Siegtreffer durch Abiama mündete (77.). "Ein Lob an die Mentalität der Jungs: Sie sind in einem nicht leichten Spiel zurückgekommen."

Während der Jahn für den Moment auf dem Relegationsplatz verweilen und schauen muss, was die Konkurrenz an diesem Spieltag macht, ist die Lage beim Kleeblatt deutlich entspannter. "Jetzt haben wir 36 Punkte, das ist bei noch sechs Spielen eine richtig gute Ausgangsposition", so Zorniger, der den Bundesliga-Absteiger nach 13 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz übernommen hatte.