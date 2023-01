Zorniger erstmals ohne Punkte: "Total unnötige Niederlage"

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich für die Rückrunde einiges vorgenommen. Doch der erste Rückschlag folgte sogleich, Alexander Zorniger verlor erstmals.

Die Schlagzeile, sie stand zur Pause eigentlich schon: Fürths Angreifer Dickson Abiama, der zuvor am 23. Mai 2021 getroffen hatte und in der Bundesliga in 24 Spielen sowie in der gesamten Hinrunde (15 Einsätze) ohne Tor geblieben war, er traf endlich wieder.

Er profitierte nach einer halben Stunde vom Fehler des Kieler Keepers Tim Schreiber, die Führung für das Kleeblatt zur Pause war hochverdient. Die Mittelfranken, die unter dem neuen Coach Alexander Zorniger aus den ersten vier Spielen zehn Punkte geholt hatten, traten selbstbewusst und ballsicher auf und spielten die Störche phasenweise an die Wand.

Hrgota weiß, woran es lag

Doch mit Wiederanpfiff kippte die Begegnung komplett, was auch an dem frühen Gegentor nach wenigen Sekunden lag. "In der zweiten Halbzeit kommst du raus und Kiel macht den Ball direkt rein. Dann hast du gesehen, dass das Selbstvertrauen nicht mehr ganz so da war. Das hat es dann am Ende auch ausgemacht, warum wir das Spiel verloren haben", analysierte der blassgebliebene Kapitän Branimir Hrgota nach der Partie.

Ähnlich sah es auch sein Trainer. "In der zweiten Halbzeit haben die Kieler das Spiel mit Wriedt vorne drin und ihrem Zweikampfverhalten gedreht. Das ärgert mich, weil es nicht so war, dass sie uns spielerisch an die Wand gespielt haben", so Zorniger.

Zornigers Ärger - Am Samstag gegen den Club

In der Tat hatte die Hereinnahme von Kwasi Okyere Wriedt im Team von Marco Rapp einiges bewirkt, denn vorher waren die Mittelfranken klar dominant. Auch deshalb sprach Zorniger von einer "total unnötigen Niederlage". "Das war ärgerlich, weil wir die erste Halbzeit mit dem Ball und gegen den Ball komplett dominiert haben. Wir hatten die Torchancen, wir hatten die klaren Situationen, aber der letzte Pass war nicht gut gespielt", so der 55-Jährige.

Die erste Niederlage für den Absteiger unter Zorniger also - und das, obwohl man sich nach der durchaus positiven Vorbereitung so viel vorgenommen hatte. Unter die Top drei der Rückrundenteams wolle man kommen, hatte Sportdirektor Rachid Azzouzi noch vor dem Start gesagt, ein ambitioniertes Ziel. Um dahingehend einen Fehlstart zu verhindern, muss in der kommenden Woche dann im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg ein Sieg her.