Zorniger: "Brauchen eine gewisse Schwarmintelligenz"

Die SpVgg Greuther Fürth ist nach dem 1:3 beim FC Heidenheim auf den letzten Platz abgestürzt. Das soll nicht lange so bleiben, so das selbsterklärende Ziel des neuen Trainers Alexander Zorniger.

"Möglichst schnell in bessere Zeiten" will der als Nachfolger des Schweizers Marc Schneider verpflichtete Zorniger das Kleeblatt führen. So das logische Vorhaben des 55-jährigen Trainers, der zuletzt bis August für den zyprischen Erstligisten Apollon Limassol tätig gewesen war und den Klub zur Meisterschaft geführt hatte.

Wer meinen Weg ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ein bisschen was los ist auf dem Platz. Alexander Zorniger

Einen Plan, wie er sein neues Team aus dem Keller herauszuführen gedenkt, hat Zorniger auch, wie er nach seinem ersten Training am Montag wissen ließ. "Wer meinen Weg ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ein bisschen was los ist auf dem Platz. Das wollen wir wieder machen, nur wir brauchen ein hohes Maß an Grundaggressivität, wir brauchen eine gewisse Schwarmintelligenz, dass jeder weiß, was der andere macht. Das wird vielleicht ein bisschen Zeit dauern, aber aggressiv sein, das kann jeder", erläuterte Zorniger, der in Heidenheim auf der Tribüne saß, seine Vorstellung und Erwartungshaltung.

Sein Debüt auf der Fürther Bank wird Zorniger am Freitagabend (18.30 Uhr) vor heimischer Kulisse im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger gegen den Vorletzten Arminia Bielefeld feiern. Dabei sollen seine Veränderungen möglichst schon greifen.