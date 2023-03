Zorniger ärgert sich über Jungs Notbremse: "Da gibt es keine Entschuldigung"

Gideon Jung kostete der SpVgg Greuther Fürth mit seinem Platzverweis gegen den FC St. Pauli möglicherweise wichtige Punkte. Trainer Alexander Zorniger reagierte mit klaren Worten.

Die Rote Karte von Gideon Jung hatte am vergangenen Samstag sicherlich einen großen Anteil an der bitteren 1:2-Niederlage der SpVgg Greuther Fürth beim FC St. Pauli. Beim Stand von 1:1 vertändelte der Innenverteidiger den Ball gegen Lukas Daschner und zog anschließend die Notbremse. Schon beim 1:1 in Darmstadt am 17. Spieltag sah Jung Gelb-Rot.

Damit kostete der 28-Jährige dem Kleeblatt nicht nur mögliche wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern fehlt auch im Spiel gegen die direkte Konkurrenz aus Magdeburg. Nur vier Punkte trennen die Fürther aktuell vom Relegationsplatz, der FCM liegt einen Punkt davor auf Platz zwölf.

Zorniger: "Das darf ihm einfach nicht passieren"

Entsprechend war die Laune bei Cheftrainer Alexander Zorniger, als er auf der Pressekonferenz nach der Partie auf den Platzverweis angesprochen wurde. "Über die Rote Karte brauchen wir nicht sprechen. Gideon macht nach seiner Verletzung bisher einen super Job. Aber das darf ihm einfach mit der Erfahrung nicht passieren", ärgerte sich der Kleeblatt-Coach. "Da gibt es keine Entschuldigung. Aber da ist er auch nicht der Erste, dem sowas passiert. Jetzt hat er ein bisschen Zeit. Es tut uns weh."

Zorniger ließ seinen Spieler durchaus spüren, was er von dessen Aktion hielt. "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn liebevoll in den Arm genommen habe", gab er einen Einblick. "Bei jeder Auswechslung müssen wir uns mit der gemischten Gefühlslage der Spieler auseinandersetzen. Dann können wir schon bei so einer Situation, die jetzt im Nachhinein natürlich spielentscheidend war, mal sagen, das fand ich jetzt nicht ganz so gut."

Erst drei Wochen zuvor handelte sich Simon Asta einen ähnlich vermeidbaren Platzverweis ein. Bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern sah der Außenverteidiger nach nur 29 Minuten Gelb-Rot. "Die Mannschaftskasse freut sich üppig. Die Spieler treffen Entscheidungen auf dem Platz. Mit der Bewertung dieser müssen sie dann natürlich auch leben."

Mit der grundsätzlichen Leistung war Zorniger gegen St. Pauli allerdings zufrieden. "So werden wir jetzt weiterarbeiten. Nächste Woche dann ohne Gideon, dann wird ein anderer reinkommen. Wir werden gegen Magdeburg hoffentlich eine ähnliche Leistung abliefern, aber eine erfolgreichere", blickte der Coach voraus.