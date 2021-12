Zorc über Zwayer: "Fehlende Balance nicht nachvollziehbar"

Auch am Tag danach war der Dortmunder Ärger über das 2:3 im Topspiel längst nicht verraucht. BVB-Sportdirektor Michael Zorc kreidete Referee Felix Zwayer "fehlende Balance" an.

Wie viele andere Dortmunder ärgerte auch Zorc besonders die schwache Leistung von Schiedsrichter Zwayer (kicker-Note 5,5) bei der 2:3-Heimniederlage gegen Rekordmeister Bayern München. "Es war insgesamt ein sehr gutes Spiel zweier sehr starker Mannschaften. Leider hatte der Schiedsrichter nicht dasselbe Niveau", begann Zorc im Gespräch mit dem kicker: "Er hat das Spiel am Ende entschieden, weil er keine Linie hatte. Wenn ich manche Dinge pfeife oder sie mir anschaue, muss ich das auf der anderen Seite auch machen."

Zorc dachte dabei an ganz bestimmte Szenen. "Das Handspiel von Davies Mitte erster Halbzeit war eher ein Elfmeter als das von Mats Hummels, der an der Schulter gedrückt wird und mit geschlossenen Augen stolpert", befand der 59-Jährige: "Diese fehlende Balance ist nicht nachvollziehbar. Marco Reus wird unten am Fuß getroffen, Herr Zwayer spricht ausschließlich von einer Oberkörperberührung. Auch das ist nicht nachvollziehbar und entspricht nicht den Tatsachen. Die Uneinheitlichkeit der Bewertungen wird so einem Spitzenspiel nicht gerecht."

Vom Sportlichen war Zorc hingegen angetan. "Es war ein Spiel, das zwei Sieger verdient gehabt hätte oder eben gar keinen", so der Champions-League-Sieger von 1997: "Fußball mit Mut zur Lücke und dem ein oder anderen Fehler, den beide Mannschaften defensiv zu viel gemacht haben. Auch die erste beiden Gegentore waren in ihrer Entstehung durch individuelle Fehler total unnötig." Zorcs Fazit richtete sich aber erneut in Richtung Zwayer. "Es bleibt bitter, dass es am Ende nicht durch einen der 30 Spieler auf dem Platz, sondern durch den Schiedsrichter entschieden wird."

Beim durchaus brisanten Fall Jude Bellingham schlug Zorc in die gleiche Kerbe wie zuvor BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Ich stelle mich voll hinter den Spieler, das war eine hochemotionale Situation, er war sehr enttäuscht und hat nur bekannte Fakten benannt", so Zorc über den englischen Mittelfeldantreiber: "Er beleidigt niemanden. Man kann natürlich diskutieren, ob er das so sagen muss, aber vielleicht hat man auch mal Verständnis für einen 18-Jährigen, der sich in einer hochemotionalen Situation - mit Recht - um den Lohn seiner Arbeit gebracht fühlt."

Zorc verweist aufs kicker-Interview

Bei seiner Argumentation berief sich Zorc auch auf ein kicker-Interview vom Sonntag: "Ich bin kein Jurist, verweise hier aber gerne auf die Expertise von Christoph Schickhardt, der im kicker klar gesagt hat, dass die Aussage von Jude von der freien Meinungsäußerung gedeckelt ist. Und soweit ich weiß, gibt es in Deutschland das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Ich wüsste nicht, wie man Jude Bellingham dafür belangen sollte."