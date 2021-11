Zorc über BVB-Aus: "Das ist ein harter Rückschlag"

Das vorzeitige Aus in der Champions League trifft Borussia Dortmund auf mehreren Ebenen hart. Entsprechend deutlich fällt die Bilanz von Michael Zorc am Tag nach dem 1:3 bei Sporting Lissabon aus. "Das ist ein harter Rückschlag", sagt der Sportdirektor des BVB.

Frust und Enttäuschung sitzen auch am Tag nach dem Champions-League-Aus bei Sporting tief bei Borussia Dortmund. "Es wird nicht besser heute Morgen", sagt Sportdirektor Zorc über seine Sicht auf das 1:3, als er sich am Donnerstagvormittag noch am Flughafen in Lissabon den Fragen der Medienvertreter stellt. Sportlich, wirtschaftlich und fürs Prestige bedeutet der Abstieg von der Königsklasse in die Europa League einen herben Einschnitt. Doch Zeit, um das Geschehene sacken zu lassen und neue Kräfte zu sammeln, bleibt den Schwarz-Gelben nicht. Bereits am Samstag muss der BVB beim VfL Wolfsburg ran, eine Woche später gastiert der FC Bayern im Signal-Iduna-Park. Schwere Aufgaben also, erst recht angesichts der anhaltenden Personalprobleme, die auch in Lissabon wieder heftig ins Gewicht fielen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über …

… das Aus: "Es ist ein bitterer Moment, das muss man so klar sagen. Wir sind in der Champions League gescheitert. Insbesondere nachdem wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben, ist das einfach schwach. Es tut im Moment nur weh."

… die Gründe der Niederlage gegen Sporting: "Wir haben eigentlich über das gesamte Spiel mehr Ballbesitz gehabt. Sporting fragt sich vermutlich noch heute, wie sie das erste Tor schießen konnten. Aber wir helfen halt mit dabei. Wir verteidigen zu schlecht und machen zu viele individuelle Fehler, die uns immer wieder in Rückstand bringen. Dann haben uns die Mittel gefehlt, das am Ende noch zu drehen."

… die Befürchtung, dass es sich um einen nachhaltigen Rückschlag handeln könnte: "Es stehen jetzt in Wolfsburg und Bayern die nächsten Aufgaben vor der Tür, die alles andere als einfach sind. Ich glaube, dass die Mannschaft da jetzt auch in der Pflicht ist."

Auch alle anderen, die da gestern auf dem Platz standen, haben den Anspruch, sich gegen Sporting durchzusetzen. Michael Zorc

… die Personalsituation: "Es ist alles ein Grund, aber trotzdem müssen wir am Ende die Gruppe überstehen. Dass wir gerade keinen Sahnefußball spielen, das ist mir seit Wochen klar. Trotzdem: Wenn man es über mehrere Wochen und Monate betrachtet, dann muss man trotzdem diese Gruppe überstehen. Das haben wir nicht geschafft. Deshalb sind wir gescheitert. Natürlich hat Erling Haaland nur ein Champions-League-Spiel gemacht, wenn man es genau runterbricht. Aber trotzdem haben auch alle anderen, die da gestern auf dem Platz standen, den Anspruch, sich gegen Sporting durchzusetzen. Das haben wir nicht geschafft, weil sie sich ihrer Mittel bewusst waren, sie eingesetzt und weniger Fehler gemacht haben."

… den Platzverweis für Emre Can: "Ich habe die Bilder noch nicht gesehen. Da kann ich im Moment noch nichts zu sagen."

… die Folgen des Ausscheidens: "Es ist nicht nur finanziell, sondern auch sportlich und auch vom Image ein Rückschlag. Das müssen wir ganz klar einräumen. In dieser Situation, aus Corona kommend - und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert -, da musst du in der Europa League schon sehr weit kommen, um das wirtschaftlich zu kompensieren. Es ist ein harter Rückschlag."

… den Ausfall von Raphael Guerreiro: "Er hat Muskelprobleme verspürt. Wir müssen schauen, es ist ja schon Donnerstagfrüh, ob das bis Samstag reicht. Es ist nichts kaputtgegangen."