Zorc: "Salihamidzic sollte seine Klappe halten"

Michael Zorc hat auf Hasan Salihamidzics Kritik an Marco Reus verärgert reagiert. Die Vorwürfe des Bayern-Sportvorstands wies er harsch zurück.

"Salihamidzic sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern", bezog Zorc gegenüber dem kicker klar Stellung. "Was glaubt er eigentlich, wer er ist?" Der BVB-Sportdirektor reagierte damit auf Salihamidzics bei "Sky" vorgebrachte Kritik an BVB-Kapitän Reus, der nach seiner vorzeitigen Abreise von der Nationalmannschaft in der Bundesliga wieder auf dem Feld gestanden hatte.

Zwischen Bundestrainer Hansi Flick und Reus hatte es zu Wochenbeginn eine klare Absprache gegeben, nachdem dieser - wie vom DFB offiziell bekanntgegeben - mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Reus war daraufhin nicht mit nach Island zum dortigen WM-Qualifikationsspiel gereist, sondern war nach Dortmund zurückgekehrt.

Nach der Länderspielreise hatte sich Flick zudem noch einmal bei Reus nach dessen Wohlergehen erkundigt.