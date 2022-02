Zorc: "Peinliche und blamable Leistung"

Der Auftritt von Borussia Dortmund beim 2:4 gegen die Glasgow Rangers sorgt auch am Tag danach noch für Ärger bei Sportdirektor Michael Zorc und dessen Nachfolger Sebastian Kehl.

"Eine peinliche und blamable Leistung" nannte Zorc den Auftritt, "eines Europapokal-Spiels nicht angemessen". Die Mannschaft von Marco Rose sei "zu keiner Zeit bereit für dieses Spiel" gewesen. Dabei hätte es doch keine bessere Ausgangslage geben können, findet der Sportdirektor: "Donnerstagabend, Flutlicht, Nieselregen, du spielst gegen die Glasgow Rangers: Was willst du mehr als Fußballer?"

Wenn die Mannschaft Eier hat, dann dreht sie das da. Michael Zorc

Die Realität sah anders aus: "Und dann spiele ich so dermaßen lahmarschig, komme immer einen Schritt zu spät, habe kein Tempo, keine Bereitschaft und bin nicht in der Lage, die Schlagzahl zu erhöhen." Einzig der späte zweite Treffer durch Raphael Guerreiro hält die Resthoffnung für das Rückspiel am kommenden Donnerstag hoch: "Wenn die Mannschaft Eier hat, dann dreht sie das da."

Kehl schlägt in dieselbe Kerbe

Auch Sebastian Kehl, Zorcs Nachfolger im Sommer, zeigte sich im Gespräch mit dem SID "sehr, sehr ernüchtert, was die Leistung der Spieler betrifft". Kehl weiter: "Wir saßen auf der Bank und haben gedacht: Warum starten wir so? Warum nehmen wir das Spiel in seiner Härte und Wichtigkeit nicht an?" Das zerbreche "uns allen den Kopf. Das war blamabel".