Zorc: "Ich wusste, dass der August kompliziert werden würde"

Und jährlich grüßt der frühe Rückschlag. Nach dem 0:2 in Augsburg 2020/21 am 2. Spieltag und dem 1:3 bei Union Berlin 2019/20 am 3. Spieltag war die Niederlage von Borussia Dortmund am Samstag in Freiburg die nächste in einer unheilvollen Reihe. Doch die Dortmunder Verantwortlichen können das gut einordnen.

"Natürlich waren wir am Samstag enttäuscht und sauer über die Niederlage. Es war unser Plan, in Freiburg etwas mitzunehmen, aber es gab Gründe, warum das nicht geklappt hat", sagt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl dem kicker und führt aus: "Wir haben ein paar Fehler gemacht, waren in der einen oder anderen Situation zu unsauber und teilweise unkonzentriert. Da müssen wir schärfer werden."

Der Gegner habe es zudem "defensiv sehr gut gemacht, wie schon bei unserem vorherigen Spiel beim SC. Das 0:2 hat ihnen und ihrer Spielweise in die Karten gespielt. Wir hatten dann in gewissen Phasen vor allem mit dem Ball nicht die richtigen Mittel", findet Kehl und unterstreicht, dass dennoch mehr möglich war: "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir über das gesamte Spiel eine Vielzahl an Tormöglichkeiten hatten, um das Spiel zu gewinnen. So würde die Bewertung der Partie nun auch ganz anders ausfallen." Sportdirektor Michael Zorc stimmt ihm zu: "Auf der anderen Seite hätten wir noch mehr aus unserer Dominanz machen müssen. Und die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Das ist auch ein Teil der Wahrheit."

Kehl und Zorc sind nicht überrascht

Jude Bellingham und Erling Haaland vergaben die besten Gelegenheiten und konnten so die nun aufkommenden Diskussionen nicht verhindern. Ganz aus dem Nichts kommt der Rückschlag für die Dortmunder Verantwortlichen nach der schwierigen Vorbereitung aber ohnehin nicht. "Wir wissen, dass wir uns noch weiter verbessern müssen, das werden wir auch. Uns überrascht es demnach nicht, und wir haben es häufiger betont, dass wir zu Beginn der Saison in einer schwierigen Phase sind, weil wir viele Spieler erst nach und nach integrieren können. Das hat sich in Freiburg bestätigt", sagt Kehl und wird von Zorc unterstützt: "Ich wusste, dass der August kompliziert werden würde, weil viele Spieler verspätet da waren, teils verletzt, teils isoliert." Durch die Europameisterschaft stiegen viele Nationalspieler erst Ende August ins Training ein.

Deswegen, so der Sportdirektor, "müssen viele spielen, obwohl sie noch nicht in ihrer besten Verfassung sind. Diesem Fakt ist einiges geschuldet - auch wenn das von dem sehr guten Start im Pokal und in der Liga etwas überlagert wurde." Dass zum Beispiel Linksverteidiger Raphael Guerreiro in Freiburg so früh für den angeschlagenen Nico Schulz ins Spiel kommen musste, war so natürlich nicht geplant.

Die Dortmunder Verantwortlichen können den Rückschlag also gut einordnen und bleiben ohne Zweifel an der Idee. "Wir müssen weiterarbeiten, der eine oder andere kommt ja auch jetzt zurück. Wichtig ist, dass wir an unsere Vorgehensweise glauben und davon überzeugt sind", sagt Zorc, Kehl ergänzt: "Wir benötigen noch etwas Zeit und Geduld. Deshalb können wir die Partie in Freiburg gut einordnen."

Dass bei allem Verständnis für die Situation der Ärger über die verlorenen Zähler überwiegt, ist für den künftigen Sportdirektor dennoch klar: "Trotzdem hätten wir es natürlich besser machen können und haben den Anspruch, in der aktuellen Phasen so viele Punkte wie nur möglich zu sammeln."